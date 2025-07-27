Destici'den Eskişehir Yangın Bölgesine Ziyaret: 'Üzüntümüz Büyük'

BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de Yangın Bölgesini Ziyaret Etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi'nde çıkan yangın bölgesini ziyaret etti. Yangının ardından bölgeye gelen Destici, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yangınların Nedenleri ve Mücadele

Destici, yangınların sebep olduğu üzüntüyü dile getirerek, "Havaların aşırı sıcak gitmesi ve rüzgarın sürekliliği, yangının daha çok noktada tetiklenmesine sebep oluyor. Buna karşı güçlü bir orman teşkilatımız, bakanlığımız ve gönüllü kuruluşlarımızla birlikte cansiparane bir mücadele yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'den yangın hakkında bilgi alan Destici, yangında hayatını kaybeden 10 kişinin acısını tarifsiz bir şekilde yaşadıklarını belirtti. Destici, orman yangınlarının yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'nın başta İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi birçok ülkesinde de görüldüğünü vurguladı.

Tüm Türkiye'nin Yangınla Mücadelesi

Bu yıl orman yangınlarının erken başladığını ifade eden Destici, "Her gün birkaç ilimizde farklı yangın haberleri alıyoruz. Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar'da kontrol altına alındığı söylenirken, Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş gibi bölgelerden yeni yangın haberleri geliyor. Üzüntümüz büyük." şeklinde konuştu.

Destici, yangınla mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanı sıra bölgedeki belediyeler, gönüllü kuruluşlar ve vatandaşların olağanüstü bir destek verdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin bu süreçte ihtiyaç duyduğu uçak, helikopter ve arazöz gibi müdahale araçlarını temin etme gücüne sahip olduğunu söyledi.

Yangınla mücadelede kullanılan uçak sayısının son 4 yıl içinde 4-5 kat arttığını aktaran Destici, bu durumun büyük bir planlama meselesi olduğunu ifade etti.

Taziyeler ve Destek

BBP Genel Başkanı Destici, ziyaretinin son kısmında yangında şehit olan Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü personelleri Eyüp Dereli ve Tolunay Kocaman'ın ailelerine taziyelerde bulundu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi'nde çıkan ardından Afyonkarahisar sınırına sıçrayan orman yangınının etkili olduğu bölgeyi ziyaret etti. Destici (sağda) orman yangınında şehit olan Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Eyüp Dereli'nin babası Salih Dereli'ye (solda) taziyede bulundu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla Mahallesi'nde çıkan ardından Afyonkarahisar sınırına sıçrayan orman yangınının etkili olduğu bölgeyi ziyaret etti. Destici (sağda) orman yangınında şehit olan Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Eyüp Dereli'nin babası Salih Dereli'ye (solda) taziyede bulundu.