Destici'den LGS İddialarına Cevap: İmam Hatip Düşmanlığı Sürüyor

BBP Genel Başkanı Destici, LGS Sınavı Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun'da düzenlenen İl Teşkilat Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Destici, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan öğrencilerle ilgili ortaya atılan iddialara değindi.

Destici, bu tartışmaların CHP öncülüğünde yapılan bazı gruplar tarafından imam hatip liseleri üzerinden sürdürüldüğünü söyleyerek, "Hala imam hatiplerin varlığını hazmedemediklerinin sonucudur." dedi.

Topluma Mesaj: Ümidinizi Kaybetmeyin

Destici, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının hayırlı olması dileklerini iletti ve "Her aday ve öğrencinin istediği sonuca ulaşamayacağını ancak ümitlerini kaybetmemeleri gerektiğini" ifade etti. Gençlere, Türkiye'nin farklı üniversitelerini bitirip başarılı olan insanların yanı sıra, çeşitli üniversitelerde eğitim alarak hayatlarını düzene sokanların da bulunduğunun altını çizdi.

Ayrıca, LGS sınavında tam puan alan öğrencilerle ilgili iddiaların ardında yatan sebepleri sorgulayan Destici, CHP'nin imam hatip okullarına karşı olan tutumunun tarihsel boyutlarından bahsetti. "28 Şubat sürecinde, 'İmam hatipleri kapatacağız.' şeklinde attıkları adımları unutmamalıyız. Bugün Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri ara eleman sıkıntısıdır. Mesleki okullardan mezun olmamaktadırlar." dedi.

Sınavların Adilliği Üzerine Vurgular

Destici, iddialar ve şüphelerin ortadan kaldırılması için gerekli incelemelerin yapılması gerektiğini de vurguladı. Öğrencilerin haklarının ihlal edilmemesi için idari ve hukuki süreçlerin uygulanmasının önemine değindi. Türkiye'deki sınavların adil yapıldığına dair inancın hâkim olduğunu belirten Destici, daha önce FETÖ tarafından sınav sürecinin istismar edildiğini belirterek, buna bir daha izin verilmemesi gerektiği çağrısında bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun'da Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen İl Teşkilat Toplantısında konuşma yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun'da Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen İl Teşkilat Toplantısında konuşma yaptı.