Destici, Eskişehir'de Buğday Hasadı Yaptı ve Çiftçilerin Sorunlarına Dikkat Çekti

Destici, Eskişehir'de Biçerdöverle Hasat Yaptı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir’de biçerdöverle buğday hasadı yaptı. Günyüzü ilçesindeki tarlasını işleyen Destici, ardından üreticilere ve basın mensuplarına baklava ikram etti.

Çiftçilerin Destek İhtiyacı

Destici, hasat mevsiminin tüm çiftçiler için bereketli olmasını temenni ederek, suyun tarımda verimliliği artırmadaki rolüne dikkat çekti. Ayrıca, ilçede sulama çalışmaları için yatırımlar yapıldığını vurguladı.