Destici, Eskişehir'de Buğday Hasadı Yaptı ve Çiftçilerin Sorunlarına Dikkat Çekti

Destici, Eskişehir'de Biçerdöverle Hasat Yaptı
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir’de biçerdöverle buğday hasadı yaptı. Günyüzü ilçesindeki tarlasını işleyen Destici, ardından üreticilere ve basın mensuplarına baklava ikram etti.
Çiftçilerin Destek İhtiyacı
Destici, hasat mevsiminin tüm çiftçiler için bereketli olmasını temenni ederek, suyun tarımda verimliliği artırmadaki rolüne dikkat çekti. Ayrıca, ilçede sulama çalışmaları için yatırımlar yapıldığını vurguladı.
Destici, çiftçilerin tarımda tam destek alması gerektiğini ifade ederek, "Ürün hangi şekilde olursa olsun taban fiyatın altına kesinlikle düşülmemesi lazım" Son dönemde Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili de yorumda bulunan Destici, "Yangınların yüzde 80’inden fazlası insan hatasından kaynaklanıyor" Yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığına dikkat çeken Destici, bu durumda ağırlaştırılmış müebbet gibi cezaların devreye girmesi gerektiğini ifade etti. "Bu uygulamanın derhal yasalaşmasını beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum" Destici, parti olarak terörle mücadelenin nasıl yürütülmesi gerektiği konusundaki ilkesel duruşlarını sergileyerek, "PKK ve onun yandaşları, müzakeresiz silahlarını bırakacaklar" Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dilinin Türkçe olduğuna vurgu yapan Destici, "Bu gibi konularda taviz vermemizi kimse beklemesin""Türkiye terörü yenmiştir" Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de biçerdöverle buğday hasadı yaptı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de biçerdöverle buğday hasadı yaptı.
Orman Yangınlarına Karşı Önlemler
Terörle Mücadelede Sert Mesaj
Son dönemde Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili de yorumda bulunan Destici, "Yangınların yüzde 80’inden fazlası insan hatasından kaynaklanıyor" Yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığına dikkat çeken Destici, bu durumda ağırlaştırılmış müebbet gibi cezaların devreye girmesi gerektiğini ifade etti. "Bu uygulamanın derhal yasalaşmasını beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum" Destici, parti olarak terörle mücadelenin nasıl yürütülmesi gerektiği konusundaki ilkesel duruşlarını sergileyerek, "PKK ve onun yandaşları, müzakeresiz silahlarını bırakacaklar" Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dilinin Türkçe olduğuna vurgu yapan Destici, "Bu gibi konularda taviz vermemizi kimse beklemesin""Türkiye terörü yenmiştir" Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de biçerdöverle buğday hasadı yaptı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de biçerdöverle buğday hasadı yaptı.
Yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığına dikkat çeken Destici, bu durumda ağırlaştırılmış müebbet gibi cezaların devreye girmesi gerektiğini ifade etti. "Bu uygulamanın derhal yasalaşmasını beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum" Destici, parti olarak terörle mücadelenin nasıl yürütülmesi gerektiği konusundaki ilkesel duruşlarını sergileyerek, "PKK ve onun yandaşları, müzakeresiz silahlarını bırakacaklar" Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dilinin Türkçe olduğuna vurgu yapan Destici, "Bu gibi konularda taviz vermemizi kimse beklemesin""Türkiye terörü yenmiştir" Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de biçerdöverle buğday hasadı yaptı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de biçerdöverle buğday hasadı yaptı.
Destici, parti olarak terörle mücadelenin nasıl yürütülmesi gerektiği konusundaki ilkesel duruşlarını sergileyerek, "PKK ve onun yandaşları, müzakeresiz silahlarını bırakacaklar" Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dilinin Türkçe olduğuna vurgu yapan Destici, "Bu gibi konularda taviz vermemizi kimse beklemesin""Türkiye terörü yenmiştir" Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de biçerdöverle buğday hasadı yaptı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de biçerdöverle buğday hasadı yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dilinin Türkçe olduğuna vurgu yapan Destici, "Bu gibi konularda taviz vermemizi kimse beklemesin""Türkiye terörü yenmiştir" Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de biçerdöverle buğday hasadı yaptı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de biçerdöverle buğday hasadı yaptı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de biçerdöverle buğday hasadı yaptı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de biçerdöverle buğday hasadı yaptı.