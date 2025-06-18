BBP Genel Başkanı Destici: İran'dan Sonra Hedef Türkiye

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Destici, "İran'dan sonra hedef Türkiye'dir. İsrail, kendisi için nereyi tehdit görüyorsa diğer emperyalist ve küresel güçleri arkasına alarak o ülkeye saldırıyor. Strateji ve siyasetimizi buna göre geliştirmeliyiz" dedi.

Eğitim Yatırımlarının Önemi

Destici, en büyük yatırımın çocuklara ve gençlere yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Onlara hür ve müreffeh bir ülke bırakmak zorundayız" şeklinde konuştu. Eğitim öğretim yılının sona ereceğini anımsatan Destici, tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "Karne heyecanı yaşayacak olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, geride bıraktığımız eğitim öğretim yılının hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kamu Çalışanları İçin Refah Payı Çağrısı

Destici, yaklaşık 600 bin kamu işçisinin maaş artışı için devam eden toplu sözleşme görüşmelerine de değindi. Hükümetin işçi sendikalarına sunduğu teklifin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Gerçekleşen ya da gerçekleşecek olan enflasyonun üzerine yüzde 10 refah payı verilerek bu sözleşmenin tamamlanması gerekir" ifadesini kullandı.

Asgari Ücrette Artış İhtiyacı

Yüksek enflasyona dikkat çeken Destici, asgari ücrete yılda iki kez zam yapılmasını talep etti. "Ocak 2025'te asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştır. Ancak 2024 enflasyonu yüzde 44 olarak açıklanmıştır. Dolayısıyla %14'lük bir mağduriyetle asgari ücretliler yeni yıla başlamıştır" diye konuştu.

İsrail'in Saldırılarını Kınadı

İsrail'in İran'a yönelik haksız saldırılarına da değinen Destici, "Burada İran'a saldıran tek başına İsrail değil. Savaşan İsrail ama aslında İran'a ABD'si, İngiltere'si, Almanya'sı, Fransa'sı gibi emperyalistlerin ve siyonistlerin tamamı saldırıyor" dedi. Ayrıca, masum sivillerin en fazla zararı gördüğünü belirterek, "İsrail'in soykırımında hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum ve katil Netanyahu'yu lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Strateji ve Siyaset Gerekliliği

Destici, İran'a yönelik yıllardır süren vekalet savaşlarının bedelinin ödendiğini vurgulayarak, Türkiye'nin sonraki hedef olduğunu belirtti. "İran'dan sonra hedef Türkiye'dir. Biz Türkiye olarak bunu görmeli, bunu iyi okumalı ve tüm çalışmalarımızı buna göre yapmalıyız" diyerek kamuoyuna çağrıda bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.