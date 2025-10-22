Destici: KKTC'de Seçilecek Cumhurbaşkanı Türkiye ile Uyumlu Olmak Zorunda

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçim sonuçlarının Türkiye ve Türk dünyası için hayırlı olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik etti.

KKTC Seçimleri ve Türkiye İlişkisi

Destici, Kıbrıs Türk halkının tercihine saygı duyduklarını belirterek, 'nasıl Türkiye'de milli irade savunuluyorsa Kıbrıs'ta da aynı şeyi savunuyoruz' dedi. KKTC'nin parlamenter bir sistemle yönetildiğini vurgulayan Destici, cumhurbaşkanının en önemli görevlerinden birinin dış müzakereleri yürütme yetkisi olduğunu hatırlattı.

Seçilen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, seçim akşamı yaptığı açıklamada 'bütün bu görüşmelerde Türkiye'yle istişare halinde olacağını, Türkiye'den habersiz ya da konuşmadan başka bir görüşmede bulunmayacağını' açıkça ifade ettiğini anımsatan Destici, Erhürman'ın bu sözlere uygun hareket etmesini beklediklerini söyledi.

Kıbrıs'ta kim seçilirse seçilsin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle hükümetiyle uyumlu olmak zorundadır. Destici, bunun hem Kıbrıs Türk halkının mutluluğu, refahı ve güvenliği hem de Türkiye ile Türk milletinin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması bakımından zorunlu olduğunu vurguladı.

Garantörlük Hakları

Destici, Kıbrıs'ın bağımsız şekilde yoluna devam etmesinden yana olduklarını belirtirken, 'Türkiye'nin garantörlük hakları elbette ki devam edecektir. Bundan vazgeçileceğini ya da bunun sona ereceğini hiç kimse aklından geçirmesin. Böyle bir ihtimal yüzde 1 dahi değildir' ifadelerini kullandı.

Orta Doğu ve Gazze

Bir hafta önce Mısır'da ABD, Türkiye, Mısır ve Katar'ın garantörlüğünde bir ateşkes anlaşması imzalandığını anımsatan Destici, anlaşmadan kısa süre sonra İsrail'in Gazze'de tekrar saldırılara başladığını ve ateşkesten sonra 100'ün üstünde kişinin katledildiğini söyledi. Bütün Orta Doğu ülkelerinin İsrail tehdidi altında olduğunu belirten Destici, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acilen toplanarak ortak bir direniş göstermesi gerektiğini kaydetti.

Mattia Ahmet Minguzzi Davası

Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davaya da değinen Destici, 'İki sanığa 24 yıl hapis cezası verildi, iki sanık da beraat etti. Öncelikle beraat kararlarını doğru bulmuyoruz' dedi. Beraat kararlarına itiraz edileceğini ve söz konusu kişilerin de hak ettiği cezaları almasını beklediklerini ifade etti.

