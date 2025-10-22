Destici: KKTC'de Seçilecek Cumhurbaşkanı Türkiye ile Uyumlu Olmak Zorunda

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: KKTC'de seçilen cumhurbaşkanı Türkiye ile uyumlu olmak zorunda; garantörlük hakları sürecek, Orta Doğu için İİT acil toplanmalı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 14:51
Destici: KKTC'de Seçilecek Cumhurbaşkanı Türkiye ile Uyumlu Olmak Zorunda

Destici: KKTC'de Seçilecek Cumhurbaşkanı Türkiye ile Uyumlu Olmak Zorunda

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçim sonuçlarının Türkiye ve Türk dünyası için hayırlı olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik etti.

KKTC Seçimleri ve Türkiye İlişkisi

Destici, Kıbrıs Türk halkının tercihine saygı duyduklarını belirterek, 'nasıl Türkiye'de milli irade savunuluyorsa Kıbrıs'ta da aynı şeyi savunuyoruz' dedi. KKTC'nin parlamenter bir sistemle yönetildiğini vurgulayan Destici, cumhurbaşkanının en önemli görevlerinden birinin dış müzakereleri yürütme yetkisi olduğunu hatırlattı.

Seçilen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, seçim akşamı yaptığı açıklamada 'bütün bu görüşmelerde Türkiye'yle istişare halinde olacağını, Türkiye'den habersiz ya da konuşmadan başka bir görüşmede bulunmayacağını' açıkça ifade ettiğini anımsatan Destici, Erhürman'ın bu sözlere uygun hareket etmesini beklediklerini söyledi.

Kıbrıs'ta kim seçilirse seçilsin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle hükümetiyle uyumlu olmak zorundadır. Destici, bunun hem Kıbrıs Türk halkının mutluluğu, refahı ve güvenliği hem de Türkiye ile Türk milletinin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması bakımından zorunlu olduğunu vurguladı.

Garantörlük Hakları

Destici, Kıbrıs'ın bağımsız şekilde yoluna devam etmesinden yana olduklarını belirtirken, 'Türkiye'nin garantörlük hakları elbette ki devam edecektir. Bundan vazgeçileceğini ya da bunun sona ereceğini hiç kimse aklından geçirmesin. Böyle bir ihtimal yüzde 1 dahi değildir' ifadelerini kullandı.

Orta Doğu ve Gazze

Bir hafta önce Mısır'da ABD, Türkiye, Mısır ve Katar'ın garantörlüğünde bir ateşkes anlaşması imzalandığını anımsatan Destici, anlaşmadan kısa süre sonra İsrail'in Gazze'de tekrar saldırılara başladığını ve ateşkesten sonra 100'ün üstünde kişinin katledildiğini söyledi. Bütün Orta Doğu ülkelerinin İsrail tehdidi altında olduğunu belirten Destici, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acilen toplanarak ortak bir direniş göstermesi gerektiğini kaydetti.

Mattia Ahmet Minguzzi Davası

Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davaya da değinen Destici, 'İki sanığa 24 yıl hapis cezası verildi, iki sanık da beraat etti. Öncelikle beraat kararlarını doğru bulmuyoruz' dedi. Beraat kararlarına itiraz edileceğini ve söz konusu kişilerin de hak ettiği cezaları almasını beklediklerini ifade etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın...

İLGİLİ HABERLER

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
2
Erkan Baş: Can Atalay Derhal Tahliye Edilip TBMM'ye Kaydedilmeli
3
Diyarbakır'da 3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali başladı
4
Bakan Ersoy: Mardin Kültür Yolu Festivali 370 Etkinlikle Başlıyor
5
Trabzon'da Görme Engelliler İçin Erişilebilir Teknoloji Ofisi Açıldı
6
Kaya Şanlıurfa'da: "Yassıada Zihniyetine Bu Millet Asla Geçit Vermeyecek"

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi