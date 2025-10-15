Destici: Netanyahu ve savaş kabinesi yargılanmalı; Şarm el-Şeyh Barışı umut verici

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve Mısır'da imzalanan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın kalıcı barışa vesile olmasını diledi.

Destici, bu barışın başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olabileceğini belirtti ve Türkiye'nin süreçteki duruşunu şöyle özetledi:

"Türkiye başından itibaren İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma çok şiddetli şekilde karşı çıktı, karşı duruş sergiledi, en sert açıklamaları yaptı. Bir barış masası etrafında bir araya gelinmesine de büyük katkı sağladı. Türkiye'nin bu tavrı başta Filistin'de yaşayan kardeşlerimiz, İslam dünyası olmak üzere bütün dünya devletleri ve milletleri tarafından takdir edildi. En son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşma, ortaya koyduğu tavır da bunun zirvesi olmuştur. İnşallah bundan sonra Gazze'deki kardeşlerimiz, Filistin'deki kardeşlerimiz huzur içerisinde, barış içerisinde güvenli bir şekilde yaşama imkanı bulur diye dua ediyoruz."

Destici, varılan anlaşmanın ardından yaşananların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Başta katil Netanyahu ve savaş kabinesi olmak üzere, resmi olarak 70 bin ama gayriresmi 100 binin üzerinde masum insanın katilleri mutlaka yargılanmalı ve hak ettikleri cezayı almalı." dedi.

KKTC seçimi ve Türkiye ile ilişkiler

Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimini hatırlatarak, seçimlerin KKTC vatandaşları ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi. Destici, "İnanıyoruz ki gerçekleşecek seçimde yine sağduyu hakim olacak ve bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Türkiye'nin garantörlük haklarının devamından yana olanlar ve 'Türkiye'yle uyum içerisinde yolumuza devam etmek istiyoruz' diyenler kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Ekonomik bağımsızlık vurgusu

Ekonomik bağımsızlığı korumanın Türkiye'nin en önemli milli güvenlik meselesi olduğunu söyleyen Destici, küresel piyasalardaki dalgalanmalar, artan dış borç yükü ve yüksek faiz politikalarının üretimi nasıl baskıladığını anlattı. Destici, üretimden kopuk ve ithalata dayalı ekonomi yapısının ülkeyi dış etkilere karşı kırılganlaştırdığını belirtti.

Hükümete çağrıda bulunan Destici, "Hükümetimiz, artık serbest piyasa ekonomisi bahaneleri adı altında soygun düzeni kurmak isteyenlere karşı müdahalelerini artırmalıdır. Nasıl ki vergilere titizlikle ve mütemadiyen düzenlemelerle müdahale ediliyorsa, vatandaş lehine yaşam şartlarını güçleştiren bu anormal gidişata ve ekonomik adaleti ortadan kaldıran işlere acilen müdahale edilmelidir." dedi.

