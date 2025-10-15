Destici: Netanyahu ve savaş kabinesi yargılanmalı; Şarm el-Şeyh Barışı umut verici

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ni değerlendirdi; Netanyahu ve savaş kabinesinin yargılanması, KKTC seçimi ve ekonomik bağımsızlık vurgulandı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 14:05
Destici: Netanyahu ve savaş kabinesi yargılanmalı; Şarm el-Şeyh Barışı umut verici

Destici: Netanyahu ve savaş kabinesi yargılanmalı; Şarm el-Şeyh Barışı umut verici

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve Mısır'da imzalanan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın kalıcı barışa vesile olmasını diledi.

Destici, bu barışın başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olabileceğini belirtti ve Türkiye'nin süreçteki duruşunu şöyle özetledi:

"Türkiye başından itibaren İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma çok şiddetli şekilde karşı çıktı, karşı duruş sergiledi, en sert açıklamaları yaptı. Bir barış masası etrafında bir araya gelinmesine de büyük katkı sağladı. Türkiye'nin bu tavrı başta Filistin'de yaşayan kardeşlerimiz, İslam dünyası olmak üzere bütün dünya devletleri ve milletleri tarafından takdir edildi. En son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşma, ortaya koyduğu tavır da bunun zirvesi olmuştur. İnşallah bundan sonra Gazze'deki kardeşlerimiz, Filistin'deki kardeşlerimiz huzur içerisinde, barış içerisinde güvenli bir şekilde yaşama imkanı bulur diye dua ediyoruz."

Destici, varılan anlaşmanın ardından yaşananların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Başta katil Netanyahu ve savaş kabinesi olmak üzere, resmi olarak 70 bin ama gayriresmi 100 binin üzerinde masum insanın katilleri mutlaka yargılanmalı ve hak ettikleri cezayı almalı." dedi.

KKTC seçimi ve Türkiye ile ilişkiler

Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimini hatırlatarak, seçimlerin KKTC vatandaşları ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi. Destici, "İnanıyoruz ki gerçekleşecek seçimde yine sağduyu hakim olacak ve bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Türkiye'nin garantörlük haklarının devamından yana olanlar ve 'Türkiye'yle uyum içerisinde yolumuza devam etmek istiyoruz' diyenler kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Ekonomik bağımsızlık vurgusu

Ekonomik bağımsızlığı korumanın Türkiye'nin en önemli milli güvenlik meselesi olduğunu söyleyen Destici, küresel piyasalardaki dalgalanmalar, artan dış borç yükü ve yüksek faiz politikalarının üretimi nasıl baskıladığını anlattı. Destici, üretimden kopuk ve ithalata dayalı ekonomi yapısının ülkeyi dış etkilere karşı kırılganlaştırdığını belirtti.

Hükümete çağrıda bulunan Destici, "Hükümetimiz, artık serbest piyasa ekonomisi bahaneleri adı altında soygun düzeni kurmak isteyenlere karşı müdahalelerini artırmalıdır. Nasıl ki vergilere titizlikle ve mütemadiyen düzenlemelerle müdahale ediliyorsa, vatandaş lehine yaşam şartlarını güçleştiren bu anormal gidişata ve ekonomik adaleti ortadan kaldıran işlere acilen müdahale edilmelidir." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta tünelde tıra çarpan SUV: 1 ölü, 4 yaralı
2
Tuzla'da Tersanede Patlama: 1 İşçi Öldü, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
3
Bolu'da 5,8 büyüklüğünde deprem senaryolu tatbikat: KBRN ve arama-kurtarma seferberliği
4
Artvin Camili'de Mahsur Kalan 18 Turist Helikopterle Tahliye Edildi
5
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda 48 Ödül Sahiplerini Buldu
6
Kırmızı Çehreliler Sergisi Başkentte Açıldı — Türk-İslam Medeniyeti
7
Kahramanmaraş'ta Asker Eğlencesinde Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor