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Destici: PKK'ya Asla Güvenmiyoruz, Terörsüz Türkiye Vurgusu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terörle mücadelede İsrail ve Amerika'nın iş birliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 19:05
Destici: PKK'ya Asla Güvenmiyoruz, Terörsüz Türkiye Vurgusu

Destici: PKK'ya Asla Güvenmiyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaptığı konuşmada, "Devletimizin terörsüz Türkiye sürecini, iyi niyetle terörü bitirmek için başlattığı bu süreçteki tavırlarını anlıyoruz ama İsrail ve Amerika ile iş birliği yapan PKK'ya asla güvenmiyoruz." dedi.

BBP'nin İlkeleri ve Türkiye'nin Gücü

Destici, partisinin 32 yıldır doğruların yanında, yanlışların karşısında durarak siyaset yaptığını belirtti. Türkiye'nin, dünya üzerindeki en büyük Türk devleti olduğunu vurgulayarak, "Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece Türkiye Cumhuriyeti daha da güçlenecek ve mazlumların umudu olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Suriye'deki Gelişmelere Dikkat

Suriye'de yaşananların, uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirten Destici, "İsrail, gün geçtikçe hadsizleşip Şam'ın askeri ve yönetim binalarını bombalamaktadır." dedi. PKK'nın uzantılarının İsrail ile iş birliği içerisinde olduğunun altını çizen Destici, Türkiye'nin terörle mücadeledeki gücüne inandığını dile getirdi.

Ekonomik Sorunlar ve Asgari Ücret

Ekonomik meselelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Destici, asgari ücrete yüksek enflasyon olduğu sürece yılda iki kez zam yapılması gerektiğini savundu. Kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerine dair hükümetin yeni bir teklif sunduğunu kaydeden Destici, BBP'nin önerisini de gündeme taşıdı.

Teşkilat Açılışları

Destici, Tekkeköy ilçe teşkilatının açılışını gerçekleştirdikten sonra Canik ve İlkadım ilçelerinin teşkilat açılışlarını da yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (ortada), partisinin Samsun'un Tekkeköy...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (ortada), partisinin Samsun'un Tekkeköy ilçe başkanlığının açılışına katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (ortada), partisinin Samsun'un Tekkeköy...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici (ortada), partisinin Samsun'un Tekkeköy ilçe başkanlığının açılışına katıldı.

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