Detroit'te 7 Yaşındaki Kıza Bıçakla Saldırı: Tutuklama Gerçekleşti

Detroit'te Şok Edici Saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit şehrinde, 7 yaşındaki Arap asıllı bir kız çocuğuna bıçakla saldıran bir kişi tutuklandı. Olay, 8 Ekim tarihinde bir parkta meydana geldi ve 73 yaşındaki Gary Lansky isimli şahıs, oynayan çocuğa bıçakla saldırarak ciddi yaralanmasına neden oldu.

Yasal Süreç Başladı

Lansky, saldırının ardından Detroit'teki 36. Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Saldırı, cinayete teşebbüsle değerlendiriliyor. Durum kötüye gitti ve çocuk, boğazında kesiklerle hastaneye kaldırıldı. Şu anda tedavi süreci devam ediyor ve sağlık durumu iyi.

Kefalet ve İddialar

Gary Lansky, duruşmasında 2 milyon dolarlık kefalet bedeli ile karşı karşıya kaldı. Saldırının ardından, duruşmanın tarihi 16 Ekim'e ertelendi. 4 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabilecek Lansky'nin davranışları, toplumda büyük bir infial yarattı.

Olayın detayları kamuoyunu derinden etkiledi ve yetkililer tarafından konunun titizlikle araştırılmasını sağlamak adına soruşturmalar devam ediyor.