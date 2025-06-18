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DEV-Sağlık-İş, Kamu İşçileri İçin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yaptı

DEV-Sağlık-İş, kamu işçilerinin taleplerinin dikkate alınmasını istemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 13:41
DEV-Sağlık-İş, Kamu İşçileri İçin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yaptı

DEV-Sağlık-İş'ten Kritik Basın Açıklaması

DEV-Sağlık-İş Sendikası, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nü kamu işçilerinin taleplerine uygun olarak imzalanması talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendika Üyeleri ve Temsilcileri Katıldı

Bakanlık önündeki bu önemli açıklamaya, farklı illerden gelen sendika temsilcileri ve üyeleri katıldı. Grup adına konuşan DİSK ve DEV-Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kamu çerçeve protokolünün altı aydır beklediğini belirtti.

Ekonomik Zorluklara Dikkat Çekti

Çerkezoğlu, yüzde 25 olarak belirlenen yıllık zam önerisinin adil olmadığını savunarak, enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle kazanımlarının eridiğini ifade etti.

Kamu işçilerini kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü görüşmelerinin aylardan beri sürdüğünü kaydeden Çerkezoğlu, "600 bin kamu işçisi gibi biz sağlık işçileri de ücretlerimizin yüksek enflasyon ve vergi kayıpları karşısında erimesine karşı çıkıyoruz" dedi.

Sağlık Emekçilerinin Hakları İçin Mücadele

Sağlık emekçilerinin ücret ve çalışma koşullarında iyileştirmeler yapılması gerektiğini vurgulayan Çerkezoğlu, şunları ekledi: "Kamu işçilerinin büyük bölümü haziran ayında üçüncü vergi dilimi olan yüzde 27’ye girdi. Bir yandan enflasyon, bir yandan adaletsiz vergi sistemi belimizi büküyor. O nedenle 'gelirde adalet, vergide adalet' diyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünden hükümete uyarıyoruz; oyalamanın adı müzakere değildir."

Açıklamanın ardından grup, bir süre sloganlar atarak tepkilerini gösterdi ve dağıldı.

DEV-Sağlık-İş Sendikası, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nün kamu işçilerinin...

DEV-Sağlık-İş Sendikası, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nün kamu işçilerinin talepleri doğrultusunda imzalanması istemiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

DEV-Sağlık-İş Sendikası, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nün kamu işçilerinin...

DEV-Sağlık-İş Sendikası, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'nün kamu işçilerinin talepleri doğrultusunda imzalanması istemiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

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