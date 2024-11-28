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DEVA Partisi'nden COP29 Eleştirisi: 'İsraf' vurgusu

DEVA Parti'li Evrim Rızvanoğlu, Türkiye'nin COP29'a katılımını israf olarak değerlendirerek eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:40
DEVA Partisi'nden COP29 Eleştirisi: 'İsraf' vurgusu

DEVA Partisi'nden COP29 İtirazı

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Türkiye'nin Bakü'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP29) yüksek katılımını israf olarak nitelendirdi.

Yüksek Katılım ve İtirazlar

Rızvanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin 1862 katılımcı ile COP29'a en yüksek katılım sağlayan 3. ülke olduğunu belirterek, bu katılımcıların seyahat, konaklama, yeme-içme ve harcırah masraflarıyla israfa yol açtığını ifade etti.

Tasarruf Tedbirlerine Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nde "Zorunlu hallerde yapılacak yurt dışı geçici görevlendirmeler en az seviyede tutulur" ifadesinin yer aldığını hatırlatan Rızvanoğlu, "COP29 zirvesine katılımda kaç kişinin masrafı devletin kasasından karşılandı? Katılımcıların kaçı iklim değişikliği konusunda uzman?" diye sordu.

Uluslararası Temsil ve Amaçlar

Rızvanoğlu, Türkiye'nin uluslararası alanda güçlü bir şekilde temsil edilmesinin önemli olduğunu, ancak bunun bir turistik gezi değil, iklim kriziyle mücadelede gerçek adımlar atma amacı taşıması gerektiğini belirtti.

İklim Finansmanı ve Türkiye'nin Durumu

COP29'un iklim finansmanının gündemde olduğu bir zirve olduğunu vurgulayan Rızvanoğlu, "Zirve sonunda yıllık 300 milyar dolarlık bir küresel finans hedefi kabul edildi. Türkiye, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri; bu finansmandan ne kadar yararlanabileceğimiz asıl önemli konu" dedi.

Kendi İmkanlarıyla Katılım

Rızvanoğlu, COP29'a kendi imkanlarıyla katıldığını ancak stratejik toplantı yapılan salonlara girememenin olumsuzluğuna da eleştiride bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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