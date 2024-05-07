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Devlet Bahçeli kürsüden seslendi: "Saati bana sorabilirsiniz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisini grup toplantısında konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bahçeli’nin bazı sözleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.05.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 11:54
Devlet Bahçeli kürsüden seslendi: "Saati bana sorabilirsiniz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında gündemle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 1 Mayıs’tan Gazze’ye, Sinan Ateş'ten Osman Kavala'ya kadar pek çok konuyu ele aldı.

"Taksim'le ne alakası var"

1 Mayıs hakkındaki açıklamaları ile dikkat çeken Bahçeli, “Hayatlarında bir kere fabrikaya bile girmemiş bu güruhun aklı rehinlidir. 1 Mayıs günü görevini sağduyulu şekilde yapan Türk polisine saldıranlar haçlı kalıntısıdır. Taksim’de ısrar edilmesinin sebebi nedir? Taksim ile emek ve dayanışmanın ne alakası var?” ifadelerini kullandı.

Gazze meselesi

Bahçeli Gazze meselesi ile ilgili olarak ise “Türkiye’nin İsrail ile ticaretini diline dolayanlar için fitne hesabı bozulmuştur. Dışişleri Bakanımız, İslam ülkelerine ‘İsrail’i durdurmalıyız” çağrısı yaparak bunu göstermiştir. Netanyahu için hesap günü yaklaşıyor. İsrail aleyhine açılan davaya katılmak önemli bir adımdır” şeklinde konuştu.

Boş koltuk meselesi

Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesini değerlendiren Bahçeli, “Siyaset kavga yeri değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile CHP Genel Başkanı’nın görüşmesini esas almak yerine boş koltukla boşluğa düşmekse kendi bilecekleri iştir. Biz boş koltukla boş yapanlarında lafına bakmayız” dedi.

Osman Kavala çıkışı

Osman Kavala ile ilgili de konuşan MHP lideri, “Hiç kimse mahkemeye talimat veremez. Gezi Parkı davasında hüküm giyen Kavala’nın serbest kalması için uğraşıyorlar. Neymiş Avrupa Parlamentosu’nda CHP liderine ‘Saati soracağına önce Kavala’yı çıkar’ diyorlarmış. Sayın Özel ve yanındakilerin saati yok mu? Özel, saati soracağına PKK ve FETÖ’ye verilen destekleri sorsaymış. Saati merak ediyorlarsa bana sorabilirler” şeklinde konuştu.

Sinan Ateş cinayeti

Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti ile ilgili olarak ise “Tek bir ülkücünün hukukunu gözetmeyen mihraklar, Ülkü Ocaklarını cinayetle anma teşebbüsüne girdiler. Bu şerefsizce yapılan bir saldırıdır. Şimdiye dek iddianame niye hazırlanmadı diyenler oldu. Şimdi de hazırlanan iddianame için içi boş diyorlar. Elinde bilgi, belge olan mahkemeye gitsin. MHP ve Cumhur İttifakı, şer ve şirret emelleri olanlar müsaade etmeyecek” dedi.

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