Devlet Bahçeli: “Türk milleti karanlık hedefin odağında”

Kızılcahamam'da düzenlenen, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanlarına yönelik eğitim programına katılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, programın başlaması öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Bahçeli, gündemde MHP ve Ülkü Ocakları ile ilgili iddialara sert yanıt verdi.

Devlet Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları ile ilgili iddialar için “Varlığınızdan birileri korkuyor ve sizi baskı altına almaya çalışıyorsa, bilin ki siz doğru yoldasınızdır. Ülkü Ocakları, kurulduğu günden bu zamana kadar birçok haksızlığa maruz kaldı. Ben de Ülkü Ocakları içinde yetiştiğim için bunların birebir tanığıyım. Ülkü Ocakları, Türk milletinin yıkılmaz kale duvarıdır, aşılamaz hisarıdır. Karanlık hedefin odağında Türklük ve Türk milleti bulunuyor. Bizim zayıf anımızı kollamakta olanlar, şüphesiz ki hüsrana uğrayacak. Ülkü ocağı-MHP ile ilgili iddialar ayağımızın altındadır” ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Bizim binlerce ülkücü şehidimiz ve gazimiz, boşuna mücadele vermedi. Hiçbir zaman yılmadık ve yolumuzdan da dönmedik. Çünkü biz halıyız ve Hakk’ın izindeyiz. Yaşananlar karşısında ölçüsüzlüğe ve öfkeli hareket etmeye gerek yoktur. Bizim hedefimiz sabırla millete hizmet etmektir. Sizler geleceksiniz, gelecek sizinle gelecek.”