Devlet Çoksesli Koroları Sezon Finalinde Coşkulu Bir Performans Sergiledi

Devlet Çoksesli Çocuk ve Gençlik Koroları Sezon Finali

Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ve Devlet Çoksesli Gençlik Korosu, sanatseverleri bir araya getiren etkileyici bir sezon finali konserine imza attı. Konser, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirildi.

Coşku Dolu Performans

Etkinlikte sahne alan 130 çocuk ve 90 genç korist, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. "Dünya Bizimdir" temasıyla düzenlenen konser, seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Şeflerin Yeteneği

Konser, Şef Mine Özalp ve Şef Cem Parıldar yönetiminde gerçekleştirildi. Etkinliğin sonunda, her iki koro birlikte Dünya Bizimdir adlı eseri seslendirerek izleyicilere duygusal bir final yaşattı.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı da konseri izleyerek etkinliğin coşkusuna ortak oldu.

Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ve Devlet Çoksesli Gençlik Korosu sezon finali konserinde sanatseverlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konserde, 130 çocuk ve 90 genç korist sahne aldı.

Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ve Devlet Çoksesli Gençlik Korosu sezon finali konserinde sanatseverlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konserde, 130 çocuk ve 90 genç korist sahne aldı.