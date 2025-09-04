DOLAR
Devlet Hizmeti Yükümlülüğü ve Mazeret Kurası ile 14 bin 905 Hekimin Ataması Yapıldı

124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü ve Mazeret Kurası ile noter huzurunda 14 bin 905 hekimin görev yeri belirlendi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 16:59
Noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret Kurası kapsamında toplam 14 bin 905 hekimin görev yerinin belirlendiğini duyurdu.

Bakan Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ve 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (eş ve sağlık) Kurası, noter huzurunda gerçekleştirilmiştir. Kuraya 1.724'ü uzman tabip ve 13.181'i tabip olmak üzere toplam 14 bin 905 hekimimiz katılmıştır. Kura ile görev yerleri belirlenen 14 bin 905 meslektaşıma yürekten başarılar diliyor, sonuçların ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kura sonuçlarının, atanacak hekimlerin görev yerlerine ilişkin belirsizlikleri giderdiği ve sağlık hizmetlerinin planlı şekilde sürdürülmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

