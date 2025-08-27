DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,56 0,64%
ALTIN
4.464,07 0,2%
BITCOIN
4.535.726,52 0,73%

Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteye Yerleşti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakım ve korumasındaki 691 gençten 286'sı YKS ile üniversiteye yerleşti; en çok sosyal hizmetler tercih edildi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:38
Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteye Yerleşti

Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteye Yerleşti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakım ve korumasında bulunan gençlerden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na giren 691 öğrenciden 286'sı üniversiteye yerleşmeye hak kazandı.

Üniversiteye yerleşen gençlerin en çok tercih ettiği bölüm sosyal hizmetler olurken; bunu psikoloji ve siyaset bilimi takip etti. Tercihler arasında ayrıca tıp, hukuk, edebiyat, tarih, coğrafya, beden eğitimi öğretmenliği, mimarlık, bilgisayar, biyosistem, gıda, inşaat, kimya ve makine mühendislikleri, gastronomi ve mutfak sanatları, hemşirelik ve iktisat gibi bölümler yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üniversiteyi kazanan gençleri tebrik etti ve bakanlığın sunduğu destekleri şöyle özetledi:

“Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra öğrencilerimizin giyim, yemek, ulaşım gibi ihtiyaçları noktasında destekler sunuyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanabiliyor. Devlet himayesinde yetişip üniversiteden mezun olan gençlerimizin kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca gençlerimizi sanat ve sportif aktivitelerle de destekliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılarıyla gurur duyduğumuz gençlerimizin her zaman yanında olmaya ve öğrenim hayatları boyunca onları desteklemeye devam edeceğiz.”

Bakanlık, üniversiteye yerleşen gençlerin eğitim ve istihdam süreçlerine dönük desteklerin sürdürüleceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon Of'ta Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama-Kurtarma Başladı
2
Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
3
Teknogirişimler Hızlanacak: 'Dijital Şirket' ve 'Mega Fon' Yıl Sonuna Kadar Geliyor
4
İsrail Ablukası Altındaki Gazze'de Açlık: Ölü Sayısı 313'e Yükseldi
5
Nevşehir Avanos'ta Kaçak Otel ve Restoran Yıkıldı
6
TEKNOFEST Mavi Vatan Yarın Başlıyor: İstanbul Tersanesi'nde Deniz Teknolojileri Sergisi
7
İzmir Körfezi'nde Kirlilik Kısır Döngüsü: Balık Ölümleri ve Temizlik Çağrısı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025