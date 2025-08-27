Devlet Korumasındaki 286 Genç Üniversiteye Yerleşti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakım ve korumasında bulunan gençlerden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na giren 691 öğrenciden 286'sı üniversiteye yerleşmeye hak kazandı.

Üniversiteye yerleşen gençlerin en çok tercih ettiği bölüm sosyal hizmetler olurken; bunu psikoloji ve siyaset bilimi takip etti. Tercihler arasında ayrıca tıp, hukuk, edebiyat, tarih, coğrafya, beden eğitimi öğretmenliği, mimarlık, bilgisayar, biyosistem, gıda, inşaat, kimya ve makine mühendislikleri, gastronomi ve mutfak sanatları, hemşirelik ve iktisat gibi bölümler yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üniversiteyi kazanan gençleri tebrik etti ve bakanlığın sunduğu destekleri şöyle özetledi:

“Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra öğrencilerimizin giyim, yemek, ulaşım gibi ihtiyaçları noktasında destekler sunuyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanabiliyor. Devlet himayesinde yetişip üniversiteden mezun olan gençlerimizin kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda istihdam edilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca gençlerimizi sanat ve sportif aktivitelerle de destekliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılarıyla gurur duyduğumuz gençlerimizin her zaman yanında olmaya ve öğrenim hayatları boyunca onları desteklemeye devam edeceğiz.”

Bakanlık, üniversiteye yerleşen gençlerin eğitim ve istihdam süreçlerine dönük desteklerin sürdürüleceğini vurguladı.