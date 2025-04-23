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Devlet Korumasındaki Çocuklardan Özel 23 Nisan Sergisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 23 Nisan'da devlet korumasındaki çocukların eserlerini sergiliyor.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 14:22
Devlet Korumasındaki Çocuklardan Özel 23 Nisan Sergisi

Devlet Korumasındaki Çocuklardan Özel 23 Nisan Sergisi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Benim Renklerim" isimli resim sergisi Beşiktaş'taki Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde açıldı. Serginin açılışına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve çocuklar katıldı.

Açılışta Coşkulu Anlar

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Bakanlığa bağlı Çocuk Evi'nde yetişen Merve Başoğlu ve kardeşi Mohammed Başoğlu bir müzik dinletisi sundu. Açılışta yapılan konuşmada, Leman Yenigün; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukların ve ailelerin önemine dair vurgu yaptığına dikkat çekti.

Yenigün, "23 Nisan tarihi, milletin egemenliğini kazandığı gün olmakla birlikte, çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına ithaf edilmiştir. Çünkü çocuklar sadece bir toplumun geleceği değil, aynı zamanda milletlerin de güvence kaynağıdır." diyerek, çocuklara olan sorumlulukların altını çizdi.

Çocuklar İçin Güvenli Bir Gelecek

Çocukların huzurlu aile ortamlarında büyümesinin önemini vurgulayan Yenigün, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, çocuklar bizim geleceğimizin teminatıdır. Bu inançla, her bir çocuğa güvenli ve sağlıklı bir çevre sunmak için mücadele ediyoruz." şeklinde konuştu.

Etkinlikte ayrıca, resim yarışması ve satranç turnuvasında dereceye giren çocuklara ödüller takdim edildi. Sergi, 4 Mayıs'a kadar Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nin sergi salonunda herkesin ziyaretine açık olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruması altındaki çocukların çalışmalarından oluşan "Benim Renklerim" resim sergisi açıldı. Beşiktaş'taki Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve çocukların katılımıyla gerçekleşti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruması altındaki çocukların çalışmalarından oluşan "Benim Renklerim" resim sergisi açıldı. Beşiktaş'taki Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve çocukların katılımıyla gerçekleşti.

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