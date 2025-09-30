Devlet Tiyatroları: Yeni Sezonda 12 Bölgede 21 Yeni Oyun

Devlet Tiyatroları, yeni sezonda 12 bölgede 21 yeni oyunla perde açıyor; klasiklerden çağdaş yapımlara, özel projeler Ekim 2025 programında yer alıyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 18:47
Devlet Tiyatroları (DT), yeni sezonda 12 bölgede sahnelenecek 21 yeni oyun ile perdelerini açıyor. Klasik eserlerin yanı sıra çağdaş yerli yazarların oyunları ve komedi türündeki yapımlar Türkiye genelindeki sahnelerde seyirciyle buluşacak.

Yeni sezonda öne çıkanlar

Bu sezon repertuarda yer alan yapımlar arasında geçen sezondan seyirciden yoğun ilgi gören oyunların devamı da bulunuyor. DT ayrıca "75. Yıl Romandan Sahneye", "Devlet Tiyatroları Genç Sahne", "Filozof Çocuklar" ve "Sahnede Şiir de Var" gibi özel projeleri sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Ekim ayında perdelerini açacak oyunlar

1 Ekim Çarşamba günü Ankara'da "Bu Da Geçer Ya Hu" Şinasi Sahnesi, İstanbul'da "Büyük Romulus" Mecidiyeköy Büyük Sahnesi, İzmir'de "Oyun Oyun İçinde" Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi ve Diyarbakır DT'nin "Biz Size Hayranız" oyunu Ankara Akün Sahnesi'nde ilk kez sahnelenecek.

3 Ekim'de İzmir DT'nin çocuk oyunu "Böcek Oteli" Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. 14 Ekim'de İstanbul DT "Muallak"'ı Mecidiyeköy Stüdyo Sahnesi'nde sergileyecek.

İzmir DT'nin çocuk oyunu "Kırmızı Kanatlı Baykuş" 26 Ekim'de, "Gümüş Patenler" ise 28 Ekim'de Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Detaylı Ekim 2025 programına DT'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

