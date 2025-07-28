Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor

Rekor Burs İmkanları Öğrencileri Bekliyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından, devlet üniversitelerinde rekor burs ve teşvik haberleri gündeme damgasını vurdu. Milyonlarca öğrenci ve aileleri tercih dönemine girerken, devlet üniversiteleri de en yetenekli öğrencileri çekmek için birbirleriyle adeta yarışıyor.

Aylık 50 Bin TL Burs ve Daha Fazlası

Devlet üniversiteleri, aylık 50 bin TL'yi bulan burslar, yüz binlerce liralık ödüller, ücretsiz yurt, yemek, teknoloji desteği ve Silikon Vadisi'nde staj imkanları ile dikkat çekiyor. Öğrencilere sunulan bu desteklerle eğitim hayatları daha da kolaylaşacak.

Boğaziçi ve ODTÜ'den Stratejik Burs İmkanları

Türkiye’nin en prestijli eğitim kurumları arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), beyin göçünü durdurmak amacıyla yeni burs olanakları sunuyor. Boğaziçi Üniversitesi, YKS'de ilk 3’e giren öğrencilerine tek seferde 120 bin TL’lik başarı ödülü ve 9 ay boyunca toplam 18 bin TL burs imkanı sağlıyor. Ayrıca, ücretsiz konaklama, yemek ve spor salonu üyeliği gibi olanaklarla öğrencilerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Sıradışı Destek Paketi

Bu yıl burs yarışında öncülük eden üniversite ise Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) oldu. YTÜ, YKS’de ilk 100’e giren öğrencilere aylık 50 bin TL burs vereceğini duyurdu. Ek olarak, ücretsiz konaklama, en yeni dizüstü bilgisayar, kitap ve kırtasiye desteği ile toplamda 515 bin TL’yi bulan eşi benzeri görülmemiş bir teşvik paketi hazırlamış durumda. Ayrıca, ilk 500'e giren öğrencilere 335 bin TL ve ilk 1000'e giren öğrenciler için 245 bin TL değerinde destek sunulacak.

İTÜ'den Geleceğe Yatırım

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) de başarılı öğrencilere finansal destek sunmanın ötesinde, kariyer vizyonu oluşturmayı hedefliyor. İTÜ, ilk 1000'e giren öğrencilerine yönelik farklı burs paketleri sunarak, 1-10 arası derece yapanlara 100 bin TL ödül ve aylık 10 bin TL'lik burs sağlayacak.

Anadolu Üniversiteleri de Yarışta

Burada yarış sadece İstanbul ve Ankara ile sınırlı kalmıyor. Anadolu’daki köklü üniversiteler de bu alanda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi, Tıp, Diş Hekimliği ve Mühendislik gibi popüler bölümlere yerleşen başarılı öğrencilere aylık 30 bin TL burs sunuyor. Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesi ise, herhangi bir bölümde ilk sıradan yerleşen öğrencilere, sıralama gözetmeksizin aylık 5 bin TL burs vererek bu öğrencilerin motivasyonunu artırmayı hedefliyor.