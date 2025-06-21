Devrim Arabaları ile TOGG Sahipleri Buluştu

Sincan'da Açık Hava Sinema Keyfi

Sincan Belediyesi ve TOGG Team işbirliğiyle gerçekleştirilen "Devrim Arabaları" açık hava sineması, Türkiye'nin farklı illerinden gelen Togg sahiplerinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, Sincan Park'ta düzenlenerek, yerli ve milli elektrikli otomobil markası Togg'un tanıtımına katkıda bulundu.

Başkan Ercan'dan Vurucu Mesajlar

Etkinliğe katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, film gösterimi öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yerli otomobil serüveninin geçmişine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde bu hayalin cesur bir duruşla gerçekleştirildiğini ifade eden Ercan, "O zamanlar 'Bu radyatör peteğine benziyor' diye dalga geçenler vardı," diyerek geçmişteki olumsuz eleştirilere değindi. Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli üretimin %80'ini geçmesini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yerli Üretim Gururu

Ercan, mühendislik alanındaki başarılarıyla öne çıkan Aselsan, TUSAŞ ve diğer firmalar hakkında duyduğu gururu dile getirirken, "Yolculuğumuz burada bitmedi. Amerika ve Rusya'nın en iyisini yapacağız. Bu memleketin çocukları bunu yapmaya muktedirdir Allah'ın izniyle" diyerek kararlılığını vurguladı. Konuşmasının ardından Ercan'a TOGG Team tarafından plaket takdim edildi.

Mor TOGG'a İlgi Yoğun Oldu

Etkinlikte, Bursa'dan katılan Firdevs Çakar'ın mor Togg'u, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Mor rengiyle dikkatleri üzerine çeken Çakar, "Benim evim, iş yerim, her şeyim mor. Hayalim bir Togg alıp bunu mor yapmak ve hayalimi gerçekleştirmekti," dedi. Araç sahibi, mor Togg'un trafikte büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Yolda korna basanlar, polisler, çocuklar, herkes çok güzel tepkiler veriyor," diye konuştu.

Çakar, TOGG Team'in etkinliklerine katılmaya devam edeceğini ve daveti için Sincan Belediye Başkanı Ercan'a teşekkür etti.

Sincan Belediyesi ve TOGG Team işbirliğiyle "Devrim Arabaları" açık hava sineması gösterimi gerçekleştirildi.

Sincan Belediyesi ve TOGG Team işbirliğiyle "Devrim Arabaları" açık hava sineması gösterimi gerçekleştirildi.