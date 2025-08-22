DOLAR
Deyrizor Meyadin'de DEAŞ'ın İntihar Saldırısı: Bir Güvenlik Personeli Öldü

Deyrizor'un Meyadin ilçesindeki Siyasiyye kontrol noktasına DEAŞ tarafından düzenlenen intihar saldırısında, İçişleri Bakanlığına bağlı bir güvenlik personeli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 19:59
Olayın ayrıntıları

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, Deyrizor'un Meyadin ilçesinde bulunan Siyasiyye kontrol noktasına DEAŞ mensubu teröristler tarafından intihar saldırısı düzenlendi.

Kontrol noktasında bulunan güvenlik güçleri saldırganlardan birini etkisiz hale getirirken, diğer terörist üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir güvenlik personeli saldırıda hayatını kaybetti.

