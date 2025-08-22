Deyrizor Meyadin'de DEAŞ'ın İntihar Saldırısı: Bir Güvenlik Personeli Öldü
Olayın ayrıntıları
Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, Deyrizor'un Meyadin ilçesinde bulunan Siyasiyye kontrol noktasına DEAŞ mensubu teröristler tarafından intihar saldırısı düzenlendi.
Kontrol noktasında bulunan güvenlik güçleri saldırganlardan birini etkisiz hale getirirken, diğer terörist üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir güvenlik personeli saldırıda hayatını kaybetti.