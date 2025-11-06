DHMİ Esenboğa'da Nefes Kesen Tatbikat: Uçak Kazası ve Arsenik Alarmı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü koordinesinde düzenlenen geniş katılımlı acil durum tatbikatı, 'Uçak Kazası ve Kimyasal Madde (Arsenik) Sızıntısı' senaryosu çerçevesinde gerçekleştirildi.

Tatbikatın Amacı ve Kapsamı

Tatbikat, DHMİ Airport Rescue and Firefighting (ARFF) ekiplerinin operasyonel kapasitesini, kurumlar arası koordinasyon ve kriz yönetimi kabiliyetlerini ile KBRN müdahale yetkinliklerinin sınanması amacıyla planlandı. Senaryo kapsamında iletişim ve iş birliği süreçlerinin etkinliği de uygulamalı olarak test edildi.

Katılım ve İş Birliği

Tatbikatta toplam 153 yolcu ve 8 mürettebat yer aldı. Aktif katılımla gerçekleşen operasyonda yaklaşık 30 kurum ve kuruluş, 1 arama kurtarma helikopteri, 50 araç, 400 personel ve 2 K9 arama kurtarma köpeği görev aldı.

Etkinlikte yer alan kurumlar arasında AFAD, UMKE, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Esenboğa Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, Esenboğa Jandarma Koruma Birlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Özel Asayiş Operasyon Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, İl Sağlık Müdürlüğü, UEİM Başkanlığı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü ve çeşitli yer hizmetleri kuruluşları yer aldı.

Senaryo ve Uygulama

Tatbikat, A321 tipi yolcu uçağının kalkış sonrası 'Full Emergency' ilan etmesiyle başlatıldı. ARFF ekipleri ve ilgili kurumlar iş birliğiyle uçak yangını söndürme, kurtarma, triyaj, kimyasal madde tespiti ve dekontaminasyon işlemleri uygulamalı olarak icra edildi.

Süreç ve Sonuç

Yaklaşık 2 saat süren tatbikat, planlanan senaryo çerçevesinde koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerinin test edilmesi amacıyla başarıyla gerçekleştirildi.

