DHMİ Esenboğa'da Nefes Kesen Tatbikat: Uçak Kazası ve Arsenik Alarmı

DHMİ, Esenboğa Havalimanı'nda 'Uçak Kazası ve Arsenik Sızıntısı' senaryosuyla 153 yolcu, 8 mürettebat ve 400 personelle KBRN müdahalesini test etti.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:13
DHMİ Esenboğa'da Nefes Kesen Tatbikat: Uçak Kazası ve Arsenik Alarmı

DHMİ Esenboğa'da Nefes Kesen Tatbikat: Uçak Kazası ve Arsenik Alarmı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü koordinesinde düzenlenen geniş katılımlı acil durum tatbikatı, 'Uçak Kazası ve Kimyasal Madde (Arsenik) Sızıntısı' senaryosu çerçevesinde gerçekleştirildi.

Tatbikatın Amacı ve Kapsamı

Tatbikat, DHMİ Airport Rescue and Firefighting (ARFF) ekiplerinin operasyonel kapasitesini, kurumlar arası koordinasyon ve kriz yönetimi kabiliyetlerini ile KBRN müdahale yetkinliklerinin sınanması amacıyla planlandı. Senaryo kapsamında iletişim ve iş birliği süreçlerinin etkinliği de uygulamalı olarak test edildi.

Katılım ve İş Birliği

Tatbikatta toplam 153 yolcu ve 8 mürettebat yer aldı. Aktif katılımla gerçekleşen operasyonda yaklaşık 30 kurum ve kuruluş, 1 arama kurtarma helikopteri, 50 araç, 400 personel ve 2 K9 arama kurtarma köpeği görev aldı.

Etkinlikte yer alan kurumlar arasında AFAD, UMKE, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Esenboğa Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, Esenboğa Jandarma Koruma Birlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Özel Asayiş Operasyon Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, İl Sağlık Müdürlüğü, UEİM Başkanlığı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü ve çeşitli yer hizmetleri kuruluşları yer aldı.

Senaryo ve Uygulama

Tatbikat, A321 tipi yolcu uçağının kalkış sonrası 'Full Emergency' ilan etmesiyle başlatıldı. ARFF ekipleri ve ilgili kurumlar iş birliğiyle uçak yangını söndürme, kurtarma, triyaj, kimyasal madde tespiti ve dekontaminasyon işlemleri uygulamalı olarak icra edildi.

Süreç ve Sonuç

Yaklaşık 2 saat süren tatbikat, planlanan senaryo çerçevesinde koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerinin test edilmesi amacıyla başarıyla gerçekleştirildi.

DHMİ ESENBOĞA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA 'UÇAK KAZASI VE KİMYASAL MADDE (ARSENİK)...

DHMİ ESENBOĞA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA 'UÇAK KAZASI VE KİMYASAL MADDE (ARSENİK) SIZINTISI' SENARYOSUNA DAYALI GENİŞ KATILIMLI ACİL DURUM TATBİKATI İCRA EDİLDİ.

DHMİ ESENBOĞA HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA 'UÇAK KAZASI VE KİMYASAL MADDE (ARSENİK)...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
2
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
3
Elazığ'da Yıllardır Süren Dama Geleneği Çay Ocağında
4
Bilecik Yenipazar'da Öğrenci Servisi Denetimi
5
Salihli'de Huzur Toplantısı: Güvenlik ve İş Birliği Vurgusu
6
Bitlis’te Sonbahar Renkleri: Dağlar, Vadiler ve Değirmenaltı’nda Kartpostallık Görüntüler

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek