Dicle Elektrik 5 Bin Kadın ve Çocuğa Enerji Tasarrufu Eğitimi Verdi

Dicle Elektrik 2025’in İlk 8 Ayında 5 Bin Kadın ve Çocuğa Enerji Tasarrufu Eğitimi Düzenledi

İnsan ve çevre odaklı sosyal sorumluluk anlayışıyla faaliyet gösteren Dicle Elektrik, 2025 yılının ilk 8 ayında bölgedeki kadın ve çocuklara yönelik yoğun bir enerji tasarrufu eğitim programı yürüttü. Şirketin Mobil Müşteri Memnuniyeti Merkezi ekipleri, "Yeteri Kadar, En Doğru Karar" platformu kapsamında kırsal alanlarda bilinç oluşturmak için saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Saha Çalışmaları ve Hedef Kitle

Hizmet bölgesini oluşturan Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki altı ilde yürütülen çalışmalarda, 4M (Mobil Müşteri Memnuniyeti Merkezi) bünyesinde oluşturulan, biri kadın olmak üzere 3’er kişilik uzman ekipler 60’tan fazla köy ve kırsal mahalleyi ziyaret etti. Bu ziyaretlerle yaklaşık 5 bin kadın ve çocuğa enerji verimliliği konusunda eğitim verildi.

Eğitim İçeriği ve Uygulamalı Yöntemler

Eğitimlerde, "Yeteri Kadar, En Doğru Karar" platformu çerçevesinde katılımcılara bilinçli tüketim davranışları kazandırılması hedeflendi. Ev kadınları ve çocuklara yönelik oturumlarda elektrikli cihazların daha verimli kullanımı örneklerle anlatıldı. Ütüde zaman yönetimi, çamaşır makinesinin tam dolu çalıştırılması, tasarruflu ampul tercihleri gibi basit ama etkili uygulamalar paylaşıldı. Ayrıca çocuklara yönelik hazırlanan tasarruf kitapları hediye edilerek sosyal sorumluluk anlayışı pekiştirildi.

Şirketin Mesajı: Tasarrufun Toplumsal Faydaya Dönüşmesi

Dicle Elektrik yetkilileri, kadınların ve çocukların enerji tasarrufu konusunda eğitilmesinin toplumsal dönüşüm için kritik olduğuna dikkat çekti. Konuya ilişkin yapılan açıklamada: "Kadınların enerji tasarrufu konusunda bilinçlenmesi, diğer aile bireylerinin davranışları üzerinde oldukça olumlu etkiler oluşturuyor. Bununla birlikte çocukların eğitilmesi ailelerde tasarruf bilincini pekiştiriyor. Bu güne kadar su, gıda ve enerji gibi temel kaynakların verimli kullanımı için projeler üreten ‘Yeteri Kadar, En Doğru Karar’ platformumuz ile bu eğitimler gibi tiyatro oyunları ve yarışmalar aracılığıyla da çeşitli yaş gruplarına ulaşarak bireysel tasarrufun toplumsal faydaya dönüşmesini sağlıyoruz. Bu çerçevede elektriğin daha verimli kullanımını sağlayabilmek için yürüttüğümüz saha çalışmalarımız devam edecek" denildi.

