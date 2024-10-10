Diddy'nin Cinsel Saldırı Davası 2025'te Görülecek

Diddy'nin Cinsel Saldırı Davası Bekleniyor

Amerikan müzik dünyasının tanınmış ismi Diddy, gerçek adı Sean Combs, hakkında açılan cinsel saldırı davasının 2025'te görülmesi için talepte bulunmayı düşünüyor. Dava süreci ile ilgili olarak, NBC News kaynaklı haberlerde, Diddy'nin avukatlarının yargıca bir mektup gönderdiği ifade edildi.

Dava Süreci ve Deliller

Diddy'nin avukatlarının mektubunda, rapçinin mahkeme takvimine uygun olarak Nisan ya da Mayıs 2025'te duruşma tarihi almaya niyetli olduğu bildirildi. Ayrıca, savcılar tarafından sunulması planlanan deliller arasında Diddy'ye ait mart ayında el konulan telefon ve Apple iCloud hesaplarına dair raporlar da yer alıyor.

Kefalet Talebi ve İddianame Detayları

Savcılık ve avukatlar arası iletişim devam ederken, Diddy'nin iki kez ret edilen kefalet talebi hakkında yeni bir başvuru yapılması bekleniyor. Bugün New York'ta mahkeme karşısına çıkması planlanan Diddy, yeni gelişmelerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Edinilen bilgilere göre, Diddy hakkında düzenlenen 14 sayfalık bir iddianame mevcut. Bu iddianamede, Diddy'nin düzenlediği "Freak Offs" adlı partilerde kişileri cinsel ilişkiye zorladığı belirtiliyor. Ayrıca, mağdurlara kariyerleriyle ilgili tehditler savurduğu ve rüşvet teklif ettiği öne sürülüyor.

Suçlamalar ve Olası Cezalar

16 Eylül'de gözaltına alınan Diddy, suçlamalar arasında seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma gibi ciddi suçların da bulunduğu ifade ediliyor. Manhattan'daki mahkemede tüm suçlamaları reddeden Diddy, eğer suçlu bulunursa 15 yıl ile ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.