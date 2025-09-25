Diddy'ye Eski Modacısından Cinsel Taciz Davası

Eski modacı Deonte Nash, Sean Combs'a 11 suçlamayla cinsel, fiziksel ve psikolojik taciz davası açtı; iddialar 2018'den beri sürdüğünü belirtiyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 09:53
Diddy'ye eski modacısından cinsel, fiziksel ve psikolojik taciz davası

ABD'de rapçi Sean Combs, sahne adları Diddy ve Puff Daddy ile anılıyor. Combs'a karşı, uzun yıllar boyunca kişisel modacısı olarak çalışan Deonte Nash tarafından yeni bir dava açıldı. NBC News'ün haberine göre Nash, Combs aleyhine 11 ayrı suçlamayla dava verdi.

İddiaların ayrıntıları

Nash dava dilekçesinde, on yıl boyunca Combs'in kendisine cinsel, fiziksel ve psikolojik tacizde bulunduğunu öne sürdü. Dilekçede Nash'in şiddet ve kötü muamele gördüğü, ölüm tehditleri aldığı ve maruz kaldığı tehditle güvenliğinin tehlikeye girdiği belirtildi. Nash, 2018'de Combs için çalışmayı bıraktığını ancak tehditlerin devam etmesi nedeniyle yaşamını sürdüremediğini dile getirdi.

Diddy'nin geçmişi

Sean Combs, daha önce de ağır suçlamalarla gündeme gelmişti. Combs, seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı. Mahkeme iddianamesinde, Combs'un bazen günlerce süren ve genellikle kayıt altına alınan Freak Offs adlı partileri evlerinde düzenlediği, bu partilere katılmaya zorlanan kişileri cinsel ilişkiye girmeye mecbur bıraktığı ileri sürüldü.

İddianamede ayrıca Combs'un mağdurlara nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit ettiği ve ekonomik, psikolojik, sözlü ile fiziksel şiddet uyguladığı iddia edildi. Ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği ve tanıklar ile mağdurlardan sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif edildiği kaydedildi. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetti.

Metinde yer alan bilgilere göre, Combs'un aklandığı suçlamalar nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılma ihtimali ortadan kalkarken, mahkeme ABD'li rapçinin cezasına ekimde karar verecek.

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları