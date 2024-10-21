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Diddy'ye Yönelik Yeni Cinsel İstismar Davaları

Sean Combs hakkında 5 yeni dava açıldı; mağdurlardan biri 13 yaşındayken istismar edildiğini öne sürdü.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 09:50
Diddy'ye Yönelik Yeni Cinsel İstismar Davaları

Diddy Hakkında Cinsel İstismar Suçlamaları

Amerika Birleşik Devletleri'nde, "Diddy" ve "Puff Daddy" olarak bilinen rapçi Sean Combs'a karşı cinsel istismar ve tecavüz iddialarıyla 5 yeni dava açıldı. Dava dosyalarına ulaşan NBC News, bu davaların, ünlü sanatçının cinsel saldırılarına uğradığını iddia eden kişiler tarafından açıldığını bildirdi.

Avukat Tony Buzbee'nin Açıklamaları

Mağdurları temsil eden avukat Tony Buzbee, Combs hakkında açılan dava sayısının artacağına dikkat çekti. Buzbee, Combs'un cinsel istismar ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu 5 kişinin, 2000-2022 yılları arasında bu suçlara maruz kaldığını belirtmiştir. Dava belgelerinde, Combs'un bazı kişilere uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunduğu ve bu kişilerden birinin o dönemde yalnızca 13 yaşında olduğu vurgulanmıştır.

Toplamda 7 Davaya Planlama

Buzbee, toplamda 7 dava açmayı hedeflediğini ve her hafta yeni davalar sunulacağını ifade etti. Ayrıca, temsil ettiği 120 kişinin cinsel saldırıya uğradıklarını öne sürdüğü ve bunlardan yarısının erkek, diğer yarısının kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Combs’un Yasal Sorunları Büyüyor

Combs, 16 Eylül'de cinsel istismar, seks ticareti, zorla çalıştırma gibi suçlamalarla gözaltına alındı. 17 Eylül'de açıklanan 14 sayfalık bir iddianamede, ünlü rapçinin düzenlediği partilere katılanların cinsel ilişkiye girmeye zorlandığı ifade edildi. İddianamede Combs'un, sakinlerine rüşvet teklif ederek sessiz kalmalarını sağlamaya çalıştığı da belirtilmişti.

Sonuç ve Gelecek Dava Tarihleri

Sean Combs, Manhattan'da yürütülen davada kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Eğer suçlu bulunursa, en az 15 yıl, en fazla ise ömür boyu hapis cezasıyla karşılaşabilecektir. Açılan davaların duruşmaları, 5 Mayıs 2025 tarihinde başlayacaktır.

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