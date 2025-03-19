Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam Açıklaması!

Didim'de belediye işçileri için sevindirici bir gelişme yaşandı. Didim Belediyesi, emekçilerine yönelik attığı tarihi bir adımla, en düşük işçi maaşını 38.023 TL'ye yükseltti. Bu önemli değişiklik, belediye ile işçi sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile hayata geçirildi ve Didim'deki binlerce işçi için bayram havası estirdi.

Emek ve Alın Terinin Kutsallığı

Belediye Başkanı Hatice Gençay, bu önemli karar sonrası yaptığı açıklamada, emekçilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. "Bizler, alın terinin kutsallığına inanan bir yönetim anlayışına sahibiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana emekçi kardeşlerimizin haklarını korumak ve yaşam standartlarını yükseltmek için büyük çaba harcıyoruz," dedi. Gençay, imzalanan toplu iş sözleşmesi ile en düşük işçi maaşını 38.023 TL'ye yükseltmenin, emekçilerin motivasyonunu artıracağını belirtti.

İki Yıl Sürecek Sözleşme

Yeni sözleşme, iki yıl boyunca geçerli olacak ve işçi maaşlarına her altı ayda bir enflasyon ve TÜFE oranında ek zam yapılacak. Bu durum, Didim Belediyesi'nde çalışan işçilerin gelir güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Bütün bu gelişmeler, Didim'de emekçi yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlarken, belediyenin işçilerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.