Didim Belediyesi’nden Yoğun Yağışa Anında Müdahale

Didim’de yoğun yağış sonrası belediye ekipleri tahliye, temizlik ve trafik müdahalesiyle 7/24 çalışıyor; Başkan Hatice Gençay yetki sınırlamalarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:41
Didim Belediyesi’nden Yoğun Yağışa Anında Müdahale

Didim Belediyesi, yoğun yağışa anında müdahale etti

Ekipler seferber: Tahliye, temizlik ve trafik düzenlemesi sürüyor

Didim’de etkisini gösteren yoğun yağışın ardından kent genelinde oluşan su birikintileri ve baskınlara karşı Didim Belediyesi ekipleri kısa sürede harekete geçti. Yetki ve bütçe sınırları dışında kalan altyapı eksikliklerinin neden olduğu olumsuzluklara rağmen ekipler, tüm birimlerin koordinasyonuyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yağışın ilk anlarından itibaren bölgede görev alan belediye ekipleri, ana yol güzergâhlarında yaşanan aksamalara müdahale ederek trafik akışını kısa sürede normale döndürdü. Apartman boşluklarında biriken sular tahliye edilirken, mazgallar ve yağmur suyu hatlarında yapılan temizlikle tıkanıklık riski giderildi.

Başkan Hatice Gençay, etkilenen bölgelerde halkla bir araya gelerek sorunları yerinde inceledi. Tahliye ve temizlik çalışmalarını takip eden Başkan, ekiplerden sürece ilişkin bilgi aldı. Başkan, ilçede yağmur suyu hatları ve altyapı çalışmaları konusunda belediyenin yetkisinin bulunmadığını hatırlatarak, "Halkımızın yaşadığı sıkıntıları yakından takip ediyor ve mevcut imkânlarımızla destek sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

Belediye ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu ve su baskını ihbarlarına anında müdahale edildiğini söyleyen Başkan, halkın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Didim halkı hiçbir zaman yalnız değildir. Başkan sahada ekiplerle birlikte halkın yanında bulunuyor ve sorunların hep birlikte aşılacağını ifade etti.

