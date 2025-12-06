Rize Pazar'da Ağaç Çarpması: Vatandaş Uçuruma Yuvarlandı

Rize Pazar Aktaş köyünde ağaç kesimi sırasında kestiği ağacın çarpmasıyla Yalçın Doğan uçuruma yuvarlandı; AFAD ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 13:53
Rize Pazar'da Ağaç Çarpması: Vatandaş Uçuruma Yuvarlandı

Rize Pazar'da Ağaç Çarpması: Vatandaş Uçuruma Yuvarlandı

Olayın Ayrıntıları

Rize’nin Pazar ilçesi Aktaş köyünde meydana gelen olay, 12.00 sıralarında kaydedildi.

Yalçın Doğan isimli vatandaş, ağaç kestiği sırada kesilen ağaç bulunduğu yerden kurtularak kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Doğan uçuruma yuvarlandı.

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye ambulans ve AFAD Rize İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, düştüğü yerden çıkardıkları Doğan'ı yola kadar taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Doğan, tedavi altına alınmak üzere Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

RİZE’NİN PAZAR İLÇESİNDE KESİĞİ AĞACAĞIN ÇARPARAK SAVURDUĞU VATANDAŞ HASTANEYE...

RİZE’NİN PAZAR İLÇESİNDE KESİĞİ AĞACAĞIN ÇARPARAK SAVURDUĞU VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

RİZE’NİN PAZAR İLÇESİNDE KESİĞİ AĞACAĞIN ÇARPARAK SAVURDUĞU VATANDAŞ HASTANEYE...

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kasım'da bin 50 Şüpheli Gözaltına Alındı
2
İnegöl'de Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu
3
Gaziantep'te Kanseri Yenen 7 Yaşındaki Melih Tuğra İçin Balonlar Göğe Bırakıldı
4
Bitli’in Adilcevaz’da Tavuk Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
Sivas’ta Tarihi Saat Kulesi Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
6
Nizip’e Yeni Gençlik Merkezi: Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Açıldı
7
Bingöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı — 2 Yaralı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi