Rize Pazar'da Ağaç Çarpması: Vatandaş Uçuruma Yuvarlandı

Olayın Ayrıntıları

Rize’nin Pazar ilçesi Aktaş köyünde meydana gelen olay, 12.00 sıralarında kaydedildi.

Yalçın Doğan isimli vatandaş, ağaç kestiği sırada kesilen ağaç bulunduğu yerden kurtularak kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Doğan uçuruma yuvarlandı.

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye ambulans ve AFAD Rize İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, düştüğü yerden çıkardıkları Doğan'ı yola kadar taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Doğan, tedavi altına alınmak üzere Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

