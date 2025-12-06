Kocaeli'de Gündüzlü Bakımevi: Evsizlere Sıcak Yuva ve Sosyal Destek

Kocaeli'de Gündüzlü Bakımevi, evsiz vatandaşlara sıcak yuva sağlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Gündüzlü Bakımevi, evi olmayan ve sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara kapsamlı hizmet sunuyor. Merkez, soğuk mevsimde artan taleple birlikte birçok kişiye güvenli ve destekleyici bir ortam sağlıyor.

Sunulan hizmetler

Merkez, yılın 365 günü açık tutuluyor ve vatandaşlara sadece yemek değil; sağlık, hijyen ve sosyal destekler de veriliyor. Sabah saat 09.00'da sıcak çorba, öğle ve akşam olmak üzere günde iki öğün yemek sunuluyor. Gün boyunca merkezi kullananlar televizyon izleyebiliyor, kişisel hijyenlerini sağlayabiliyor ve ihtiyaç duydukları hijyen malzemelerine ulaşabiliyor.

Ayrıca çamaşırhane ve duş hizmetleri, saç ve sakal tıraşı gibi öz bakım imkanları sağlanıyor. Acil durumlarda kıyafet desteği verilirken, uzman ekipler kişilerin sosyal, ekonomik ve ailevi durumlarını takip ederek gerekli danışmanlık hizmetlerini yürütüyor.

Başvuru ve uygunluk değerlendirmesi

Merkezden yararlanmak isteyenlerin kimlik bilgileriyle başvurması yeterli oluyor. Uzman personel tarafından yapılan sosyal inceleme sonucunda bireyin hizmete uygunluğu belirleniyor ve şartları sağlayanların kaydı gerçekleştiriliyor. Her başvuru ilk olarak barınma hizmetleri açısından değerlendiriliyor; barınma için uygun olmayan kişiler gündüzlü bakım hizmetlerine yönlendiriliyor.

Ulaşım ve sağlık desteği

Merkez, özellikle kış aylarında artan yoğunluğa rağmen hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü belirtiyor. Hastaneye gitmesi gereken bireylerin uygun sağlık kuruluşlarına ulaşımları merkez tarafından organize ediliyor; başka bir şehre gitmesi gerekenlere ise ücretsiz ulaşım desteği sağlanıyor. Yetkililer, merkezin birçok kişi için güvenli bir sığınak niteliği taşıdığına dikkat çekiyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Barınma Hizmetleri Şefliği tarafından takip edilen Gündüzlü Bakımevi, kalacak yeri bulunmayan, gelir sahibi olmayan ve Barınma ve Konaklama Merkezi'nde konaklamak istemeyen bireylere gün içinde temel ihtiyaçlarını karşılama imkânı sunmaya devam ediyor.

KOCAELİ'DE EVİ OLMAYAN VE SOKAKTA YAŞAMAK ZORUNDA KALAN VATANDAŞLARA HİZMET VEREN GÜNDÜZLÜ BAKIMEVİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR. EVSİZ VATANDAŞLAR, SADECE YEMEK DEĞİL, SAĞLIK BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ SOSYAL İMKANLARDAN DA YARARLANMA ŞANSI BULUYOR.