Didim'de Büyük Menderes Havzası Su-Çevre-Ürün Güvenliği Çalıştayı Başladı

Aydın'da düzenlenen çalıştayda Büyük Menderes Havzası'nda su kaynakları korunması, sürdürülebilir sulama ve tarımsal üretim güvenliği ele alındı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:10
Didim'de Büyük Menderes Havzası Su-Çevre-Ürün Güvenliği Çalıştayı Başladı

Didim'de Büyük Menderes Havzası Su-Çevre-Ürün Güvenliği Çalıştayı Başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Didim Ticaret Odası ve Didim Ziraat Odası işbirliğiyle Ankara Üniversitesi Didim Örsem Tesisi'nde düzenlenen çalıştayın açılışı Didim'de gerçekleştirildi.

Açılışta Vali Canbolat'ın Vurguları

Aydın Valisi Yakup Canbolat, havzanın ülke için hayati önem taşıdığını belirtti. Havzadaki su kaynaklarının korunması, çevresel sürdürülebilirlik ile tarımsal üretimin güvenilirliği ve verimliliğin artırılmasının çalıştayın temel gündem maddeleri arasında olduğunu söyledi.

Canbolat'ın sözleri: "Suyun bu denli kritik hale geldiği bir dönemde, mevcut kaynakların korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi daha da önem kazanmıştır. Yer altı sularının izlenememesi ve atık suların arıtılmadan doğaya bırakılması, sadece çevreyi değil, balıkçılık, tarım ve sanayi sektörlerini de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle su yönetiminde sorumluluk bilinciyle hareket etmeli. Bilimsel verilere dayalı politikalar geliştirmeli ve altyapı yatırımlarını da artırmalıyız. Ayrıca, bireysel ölçekte de su kullanma alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirmemiz, israfı önlememiz ve suyun gerçek değerini kavramamız gerekmektedir."

İklim Değişikliği ve Sulama Sistemleri

Canbolat, küresel iklim değişikliğine dikkat çekerek çözüm önerilerini şu sözlerle paylaştı:

Canbolat: "İklim değişikliğinin etkileri göz önünde bulundurularak Aydın başta olmak üzere Büyük Menderes Havzası genelinde açık kanal sistemlerinden kapalı basınçlı sulama sistemlerine geçilmesi, suyun daha verimli kullanılması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu sistemler, suyun buharlaşma ve sızma kaybını en aza indirerek hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamakta hem de su israfını önlemektedir. Aynı zamanda bu sistemlerin yaygınlaştırılmasıyla birlikte sulama verimliliği artmakta ve çiftçimizin emeği daha bereketli hale gelmektedir."

Programda ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım ve Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Erbaş de konuşma yaptı. Çalıştaya AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de katıldı.

Konuşmaların ardından alanında uzman katılımcılarla çalıştayın ilk gün oturumları başladı. Çalıştay yarın sona erecek.

Aydın'ın Didim ilçesinde Büyük Menderes Havzası Su-Çevre-Ürün Güvenliği Çalıştayı...

Aydın'ın Didim ilçesinde Büyük Menderes Havzası Su-Çevre-Ürün Güvenliği Çalıştayı başladı.

Aydın'ın Didim ilçesinde Büyük Menderes Havzası Su-Çevre-Ürün Güvenliği Çalıştayı...

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası
2
Doğan Uzun Başpehlivanı Kazandı: 72. Zengibar Karakucak Güreşleri Darende'de
3
Almanya'dan İsrail'e Uyarı: Sumud Filosu'na Müdahaleden Kaçının
4
Konya'da Ehliyetsiz Sürücü Drone ile Eş Değiştirirken Yakalandı
5
Beyt Ur el-Fevga'da kuşatma tepkisi: İsrail yol çalışması protesto edildi
6
Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam
7
Tokat'ta Patates Hasadı Sürüyor: Artova'da Organik Üretim

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı