Didim'de Jandarma Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şahsın Evinde 1 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Didim'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, bir yabancı uyruklu şahsın ikametinde arama yaptı. Operasyon sonucunda ele geçirilen materyaller ve gözaltı kararıyla ilgili detaylar paylaşıldı.

Operasyonun detayları

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Didim'de ikamet eden J.G. (45) isimli yabancı uyruklu şahsın evine operasyon düzenledi.

Aramalarda 1 kilogram uyuşturucu madde ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Adli makamlar tarafından alınan karar doğrultusunda J.G. (45) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, operasyonun uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalardan biri olduğunu belirtti.

