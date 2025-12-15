DOLAR
42,69 0,01%
EURO
50,25 -0,19%
ALTIN
5.914,94 -0,29%
BITCOIN
3.714.951,24 1,87%

Didim'de Jandarma Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şahsın Evinde 1 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda J.G. (45) isimli şahsın evinde 1 kilogram uyuşturucu ve 1 cep telefonu ele geçirildi; şahıs tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:41
Didim'de Jandarma Operasyonu: Yabancı Uyruklu Şahsın Evinde 1 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Didim'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, bir yabancı uyruklu şahsın ikametinde arama yaptı. Operasyon sonucunda ele geçirilen materyaller ve gözaltı kararıyla ilgili detaylar paylaşıldı.

Operasyonun detayları

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Didim'de ikamet eden J.G. (45) isimli yabancı uyruklu şahsın evine operasyon düzenledi.

Aramalarda 1 kilogram uyuşturucu madde ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Adli makamlar tarafından alınan karar doğrultusunda J.G. (45) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, operasyonun uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalardan biri olduğunu belirtti.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA YABANCI UYRUKLU BİR...

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA YABANCI UYRUKLU BİR ŞAHSIN EVİNDE 1 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS SEVK EDİLDİĞİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Gebze'deki Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Kağıthane'de Kuaföre Baltalı Saldırı: Görüntüler Ortaya Çıktı
3
Samsun'daki Boğulma Olayında İki Genç Toprağa Verildi
4
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Antalya'da NATO Toplantısına Katılmak Üzere Geldi
5
Antalya'da Coğrafi İşaretler Zirvesi Düzenlendi: Kültürel Mirası Koruma Vurgusu
6
Elazığ'da Yaralı Kaya Kartalı Jandarma Tarafından Kurtarıldı
7
Fatih Erbakan, Bingöl'de Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi