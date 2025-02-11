Didim ve Çeşme'de Deniz Suyu 300 Metre Çekildi

Deniz Seviyesinde Şaşırtıcı Düşüş

Aydın'ın Didim ve İzmir'in Çeşme ilçelerinde, kuvvetli poyrazın etkisiyle deniz suyu kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi. Bu durum, özellikle Mavişehir, Martı Sitesi ve Balıkçı Barınağı bölgesinde net bir şekilde hissedildi. Çekilme sonrası oluşan bataklıklar ve adacıklar, bölge halkını tedirgin etti.

Uzun Süredir Görülmeyen Bir Olay

Didim'de yaşayan ve 41 yıldır bölgede ikamet eden Hüseyin Uslu, kuvvetli poyraz dönemlerinde suda zaman zaman çekilmeler yaşandığını ancak bu denli büyük bir çekilme tablosuyla karşılaşmadığına dikkat çekti.

Çeşme'deki Durum

İzmir'in Çeşme ilçesinde de benzer bir durum söz konusu. Alaçatı Port mevkisinde gözlemlenen çekilme yine yaklaşık 300 metreye ulaştı. Özellikle Karşıyaka Azmağı'nda, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sularda da çekilme meydana geldi.

Sörf Eğitmenlerinden Açıklama

Alaçatı Mahallesi'nde sörf eğitmeni olan Çağla Kubat, neredeyse her yıl tekrarlanan su çekilmesinin bu kez daha fazla olduğunu aktardı. Bu sebepten ötürü antrenmanlarını iptal etmek zorunda kaldıklarını belirten Kubat, su seviyesinin tekrar eski haline dönmesini umduklarını ifade etti.

Amatör Balıkçıların Endişesi

Amatör balıkçılardan Serhat Atlamaz ise çekilmenin ciddi boyutlara ulaştığını ve bunun tekne balıkçılığını olumsuz etkilediğini vurguladı. Bu durum, hem bölge halkını hem de turizm faaliyetlerini endişelendirmekte.

İzmir'in Çeşme ilçesinde de bir süredir etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle kıyı kesimlerde suların çekildiği görüldü. Alaçatı Port mevkisindeki çekilme yaklaşık 300 metreye ulaştı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde de bir süredir etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle kıyı kesimlerde suların çekildiği görüldü. Alaçatı Port mevkisindeki çekilme yaklaşık 300 metreye ulaştı.