DİGEM'in Çocukları Başkan Hatice Gençay'a Mektup Yazdı

DİGEM'de çocuklar Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında oyunlarla öğrenip duygularını ve düşüncelerini Başkan Hatice Gençay'a mektupla iletti.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:52
Çocuklar oyunla öğrenip duygularını mektuplara döktü

Didim Belediyesi Gençlik Merkezi (DİGEM)'de düzenlenen etkinlikte çocuklar, hem eğlenceli aktivitelerle vakit geçirdi hem de düşüncelerini yazıya dökme fırsatı buldu.

Didim Belediyesi'nin, çocukların özgürce kendini ifade edebildiği, güvenle büyüdüğü ve sosyal hayata aktif katılabildiği bir kent oluşturma hedefi doğrultusundaki çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda DİGEM'de organize edilen program, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında haklarını ve kendilerini ifade etmenin yollarını oyunlarla öğretmeyi amaçladı.

Merkezin eğitici yaklaşımıyla hazırlanan interaktif soru-cevap bölümünde minikler hem eğlendi hem de günlük yaşamda karşılaştıkları durumları nasıl değerlendirebileceklerini öğrendi.

Etkinliğin sonunda çocuklar, duygu ve düşüncelerini mektuplara dökerek Belediye Başkanı Hatice Gençay'a iletilmek üzere görevlilere teslim etti.

