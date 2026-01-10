Dijital Alışverişte 'İptal' Kılıfı: Ürünler 2-3 Katına Çıkıyor

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, dijital mecralarda yapılan alışverişlerde satılan ürünlerin talep artışı sonrası iptal edilip fiyatlarının yükseltilerek yeniden satışa sunulduğunu belirterek tüketicileri uyardı.

İddia: Kampanya ile satış arttırıp sonra iptal ediyorlar

Şahin, dijital platformlardaki satıcıların satışlarını artırmak amacıyla kampanyalar düzenlediğini, talep yükselince siparişleri iptal ederek aynı ürünleri 2-3 katı fiyat ile tekrar sunduklarını söyledi. Bu uygulamanın tüketicide güven kaybına yol açtığını vurguladı.

Şahin'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Şimdi sosyal medya üzerinden satıcılar sırf cazip gelsin, satışımız artsın diye bazı kampanyalar yapıyorlar. Sonra vatandaşların talebi olup da paraları yatmaya başlayınca da sanki ürün yokmuş gibi ya da fiyatının arttığını fark ediyorlarsa talebin fazlalığından kaynaklı ‘ürün yok, stoklarımızda kalmadı’ diye iptal edip paraları da bir müddet sonra geri gönderiyorlar. Şimdi bu yapılan şey Türkiye’deki tüketici hukukuna, ticaret hukukuna uymayan bir durum. Dolayısıyla tüketici, burada bir mağduriyet yaşıyor. Nedir o mağduriyet? Ben 300 liraya bir ürünü alacağımı düşünerek paramı ödüyorum ödemeyi yapıyorum güveniyorum sisteme. Fakat 3 gün sonra 5 gün sonra hayır bu ürün kalmadı deniyor ve param geri iade ediliyor. Şimdi burada tüketici, o vermiş olduğu siparişi ekran görüntüleriyle aldıktan sonra yaptığı ödemede zaten banka üzerinden olduğu için dekontları ispat ettikten sonra yeni verilen ürün yani stoklarımızda kalmadı denilen ürün 1 gün sonra 2-3 katı fiyatına tekrar satışa sunuluyor. Bir kere zaten burada bir güvensizlik oluşuyor. Madem stoklarında yoktu Bir gün sonra nasıl oldu? Bir gün sonra nasıl 2-3 katına çıktı fiyat? Bakın yani bir güven esası yok, tamamen şüphe ve kandırmaca üzerine bir uygulama yapılıyor"

Tüketicilere başvuru çağrısı

Şahin, mağduriyet yaşayan tüketicilerin ellerindeki belge, ekran görüntüsü ve banka dekontlarıyla hakem heyetlerine başvurmaları gerektiğini söyledi ve şu önerileri paylaştı:

"Tüketici burada bu oyunu görecek ve diyecek ki ürünü alıp yeni fiyattan çünkü Türkiye’deki şu anda uygulama hukuku bu ürünü eski fiyattan önceki fiyattan bu tüketiciye vereceksin diye bir zorlama yok maalesef. Bunu kabullenelim. Bunun için yapılması gereken en mantıklı şey yeni fiyattan ürünü alıp onun da ödemesini yaptıktan sonra hakem heyetine önceki ödeme yapılan belgelerle beraber başvurup ‘Bakın bana böyle bir oyun oynandı. Olmasına rağmen bana yok dendi iptal edildi ve yüksek fiyattan satışa sunuldu. Ben de bundan aldım’ demesi lazım. Aradaki fark kaç lira diyelim ki 300 lira 3bin lira ya da 30 bin lira fark etmez. Bunun iadesi için hakem heyetine başvuracak ve alacak. Buradaki dikkat edeceğimiz husus vermiş olduğumuz siparişi ispatlamak ve o ödeme dekontunu ve onların iade dekontunu ilişiğine sunup hakem heyetine bu durumu belgelemek. Ne kadar çok kişi yaparsa bunu ne kadar tüketici bunun farkına varır ve geri alırsa parasını bu düşüncedeki bu tinetteki ahlaksız satıcılar bir daha bu yöntemi başvuramayacak. Çünkü yine eski fiyattan satmış olacak. Bunu becerebilecek olan bilinçli tüketici. Bizim kendimizi yapılan haksızlığa karşı rakam şartlarına takılmamamız lazım. Yani 3 kuruş, 5 kuruş, 30 lira ya da 300 lira demememiz lazım. Bize bir saygısızlık yapılıyorsa bunun bedeli yoktur. Bana saygısızlıktır ve şu kadar diyemeyiz. Türkiye’deki satıcıları düzeltecek olan da bilinçli tüketicilerdir. Ben buna dikkat etmelrini rica ediyorum"

Önemli: Mağduriyet yaşayan tüketiciler, sipariş ve ödeme belgelerini saklayıp hakem heyetine başvurarak hak aramalıdır.

