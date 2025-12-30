DOLAR
Dijital Baş Ağrısına Karşı 20 Dakikada Bir Kısa Mola: Uzmandan Öneriler

Doç. Dr. Müge Kuzu Kumcu, dijital baş ağrısını önlemek için ekran parlaklığını ortam ışığına göre ayarlayıp mavi ışık filtreleri kullanmayı ve her 20 dakikada bir kısa mola vermeyi öneriyor.

Dijital Baş Ağrısına Karşı 20 Dakikada Bir Kısa Mola

Modern yaşamın yaygın bir sorunu haline gelen dijital baş ağrısı, henüz resmi tanı listelerinde yer almasa da klinik pratikte sıkça gündeme geliyor. Medicana International Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Müge Kuzu Kumcu, ekran kullanımı ve çalışma koşullarının baş ağrısı sıklığını artırdığını vurguluyor.

Nedenleri

Doç. Dr. Müge Kuzu Kumcu, "parlak ekran maruziyeti, mavi ışık, ergonomik olmayan çalışma şartları, hareketsizlik ve zihinsel yorgunluğa" bağlı olarak gelişen baş ağrılarının arttığını belirtiyor. Uzun süre ekrana odaklanmanın göz kırpma sayısını azaltıp göz kuruluğuna yol açtığını, parlak ışığın ve yetersiz filtrelemenin göz kaslarında aşırı yüklenme ve görsel stres yarattığını aktarıyor. Ayrıca ekranlardan yayılan mavi ışığın retina hassasiyetini artırıp göz yorgunluğunu tetiklediğini; sabit pozisyonda kalmanın ise boyun ve omuz kaslarında kasılmaya neden olarak gerilim tipi baş ağrısı ve migren ataklarını kolaylaştırdığını ifade ediyor.

Uzman Önerileri

Doç. Dr. Kumcu, alınabilecek önlemleri şu şekilde sıralıyor: "Ekran parlaklığı ortam ışığına göre ayarlanmalı, her 20 dakikada bir kısa mola verilerek gözler dinlendirilmeli". Ayrıca bilgisayar, tablet ve telefonlarda mavi ışık ve parlaklık filtreleri kullanılmasını, bilgisayar başında ergonomik oturuş sağlanmasını, boyun ve omuz kaslarının düzenli hareket ettirilmesini ve uyku öncesi parlak ekranlardan uzak durulmasını öneriyor.

Doç. Dr. Kumcu, doğru ekran kullanımı alışkanlıklarının bu riski büyük ölçüde azaltabileceğini ve yaşam kalitesini yükseltebileceğini belirterek, "Baş ağrısı modern yaşamın kaçınılmaz sonucu değil, önlenebilir ve yönetilebilir bir sağlık problemidir." dedi.

