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Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı Raporu Yayınlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın raporu, çocukların dijital varlığına yönelik riskleri ve çözüm önerilerini mercek altına alıyor.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 10:50
Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı Raporu Yayınlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı" Raporu Tamamlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital dünyada maruz kaldıkları avantajlar ve riskleri değerlendirmek amacıyla düzenlediği Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayının raporunu tamamladı. Rapora göre, çocuklar aileleriyle yeterince vakit geçiremediklerinde dijital araçlara yöneliyor ve bu durum onların duygusal bağlarını zayıflatıyor.

Çalıştayın Detayları

17 Aralık 2024 tarihinde UNICEF işbirliğiyle gerçekleştirilen çalıştaya, kamu kurum temsilcileri, akademisyenler, dijital içerik üreticileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Çalıştayda "Hukuk ve Mevzuat", "Toplumsal Farkındalık ve Destek" ile "Eğitim ve Güçlendirme" başlıklarında üç ana çalışma grubu oluşturuldu. Bu gruplar, çocukların dijital dünyada karşılaştıkları tehlikeleri ve acil önlemleri ele aldı.

Dijital Riskler ve Çocukların Güvenliği

Raporda, çocukların karşılaştığı riskler arasında mahremiyet ihlalleri, çevrimiçi zorbalık ve sosyal izolasyon yer alıyor. Özellikle sosyal medyada yayılan şiddet içerikleri ve intihara özendiren videolar, çocukların psikolojik gelişimlerini tehdit ediyor. Çalıştayda, çevrimiçi platformlarda yalnızlık hissi yaşayan çocukların sosyal ilişkilerinde zayıflama belirti gösterdiği vurgulandı.

Ayrıca, ebeveynlerin dijital araçları çocuklarıyla sağlıklı ilişkiler kurmak için rehberlik aracı olarak kullanmaları önerildi. Çocukların sosyal medya aktivitelerinin yeterince denetlenmemesi, onların zararlı içeriklere maruz kalma olasılığını artırıyor; bu nedenle dark web gibi denetimsiz alanlara karşı etkin önlemler alınması gerektiği ifade edildi.

Dijital Aile Akademisi Önerisi

Raporun bir diğer önerisi ise, ebeveynlerin dijital dünyadaki bilinç seviyesini artırmak amacıyla ulusal düzeyde bir Dijital Aile Akademisi kurulmasıdır. Ayrıca, "Çocuk Koruma Rehberi" hazırlanarak tüm ebeveynlere ulaştırılması ve dijital medya okuryazarlığı eğitimlerinin anaokulundan itibaren her yaş grubuna uygun içeriklerle verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

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