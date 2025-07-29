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Dijital Telif Yasası Yolda: Elmas'tan Önemli Açıklamalar

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, Dijital Telif Yasası'nın Ekim'de meclis gündemine geleceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 16:17
Dijital Telif Yasası Yolda: Elmas'tan Önemli Açıklamalar

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Elmas'tan Dijital Telif Yasası Açıklaması

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Dijital Telif Yasası’nın üzerinde çalışmalara ağustos ve eylül aylarında başlanacağını, ekim ayında ise gündeme alınarak yasal hale getirileceğini duyurdu.

Dijital Gazetecilikte Yoğunlaşma

Elmas, Giresun Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, dijital gazeteciliğe olan ilginin son yıllarda artış gösterdiğini vurguladı. Basılı medyanın geri planda kaldığını ve digital medyanın payının yükseldiğini aktaran Elmas, reklamların artık yüzde 80'inin dijital platformlarda yer aldığını ifade etti.

Haber Üreticilerinin Hakları

Elmas, META ve Google gibi platformların, yerel ve ulusal içerik üreticisi gazetecilerin haberlerini öne çıkardığını belirtirken, bu haberlerin tıklanma sayısının artmasıyla reklam gelirlerinin de yükseldiğine dikkat çekti. Elmas, “İçerik üreticileri ile platformların bu kazançları paylaşması gerekiyor.” dedi.

Yasal Düzenleme İhtiyacı

Elmas, dijital platformların kullanımıyla birlikte haberlerin telif haklarının önemine değindi. “Bunlar kullanılıyor ve reklam geliri elde ediliyor. O halde içerik üretenlere de bir şeyler vermek gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

Uluslararası Örnekler ve Çalışmalar

Elmas, dünyanın birkaç ülkesinde bu tür düzenlemelerin olduğunu belirterek, Almanya, Fransa, İspanya, Avustralya ve Amerika'daki uygulamalardan yararlanarak bir yasal düzenleme hazırlıklarının devam ettiğini kaydetti.

Gelecek Planları

Nazım Elmas, yasanın taslağının olgunlaşma aşamasında olduğunu ve bu sürecin sonunda geniş kapsamlı bir takip ve değerlendirme sistemi kurulacağını belirtti. Ayrıca, içeriklerin kime ait olduğunun tespit edilmesine yönelik bir yazılım geliştirilmesi üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Elmas, “Bu sistem, içerik üreticilerine daha fazla avantaj sağlayacak ve haklarının korunmasına yardımcı olacak.” diyerek sözlerini tamamladı. Bu tür düzenlemelerin, basın camiasında kaliteyi artıracağını vurguladı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Dijital...

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Dijital Telif Yasası'nı ağustos ve eylül aylarında olgunlaştırıp ekim ayında komisyonun gündeminde değerlendirdikten sonra hızlı bir şekilde yasal hale getirmeye çalışacaklarını belirtti. Elmas, Giresun Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenledi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Dijital...

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Dijital Telif Yasası'nı ağustos ve eylül aylarında olgunlaştırıp ekim ayında komisyonun gündeminde değerlendirdikten sonra hızlı bir şekilde yasal hale getirmeye çalışacaklarını belirtti. Elmas, Giresun Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenledi.

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