Dikili ve Foça’da Sel Sonrası Su Tahliye Çalışmaları Sürüyor

İzmir’in Dikili ve Foça ilçelerinde, sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu meydana gelen su baskınlarının ardından su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Etkilenen bölgeler ve yağış verileri

Duyurulan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde batı ilçelerde başlayıp sabah saatlerinde de il genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. En yüksek yağış 154,5 kg/m ile Karaburun’da kaydedildi. Dikili ve Foça’da cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok ev ve iş yeri suyla doldu.

Foça çarşı ve pazar yerinde zor anlar

Foça çarşı merkezi ve pazar yerinde sel suları esnafa zor anlar yaşattı. Su seviyesinin diz boyunu geçtiği pazar yerinde esnaf maddi zarara uğradı; bazı park halindeki araçlar ise tamamen suya gömüldü.

Müdahale ve ekiplerin çalışmaları

İZSU ve ilçe belediyeleri gelen ihbarlara yetişmekte zorlandı. Ekiplerin bölgedeki su tahliye çalışmalarına devam ettiği, vatandaşların kendi imkanlarıyla da selden korunmaya çalıştığı bildirildi.

