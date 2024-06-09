Dikkat! Gaziantep'te 35 mahallede 7 saat su kesintisi

Gaziantep'te 35 mahallede planlı su kesintisi
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) tarafından içmesuyu arıtma tesisi ve şebekelerinde yapılacak bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında 35 mahallede 7 saat boyunca planlı su kesintisi yapılacağı duyuruldu.
Kesinti Yapılacak Mahalleler:
Şahinbey: İstiklal, 60.Yıl, Deniz, Çağdaş, 23 Nisan, Binevler, 15 Temmuz, Osmangazi, Cumhuriyet, Kolejtepe, Beyazlar, Körkün Mimar Sinan, Körkün Bozdağ mevki, Yeşilyurt ve Beştepe
Şehitkamil: 8 Şubat, Boyno, Eyüpsultan, Hacıbaba, Karacaoğlan, Karşıyaka, Mevlana, Mithatpaşa, Pirsultan, Selimiye, Kayaönü, Beykent, Çamlıtepe, Gaziler, Onat Kutlar, Fıstıklı, Karacaahmet, Belkıs, Burak ve Göktürk
Kesinti Süresi: 15.00-22.00 saatleri
GASKİ'den açıklama:
GASKİ'den yapılan açıklamada, kesintinin sebebinin içmesuyu arıtma tesisi ve şebekelerinde yapılacak bakım, onarım ve yenileme çalışmaları olduğu belirtildi. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte şebekeye tekrar su verileceği ve en geç 22.00'ye kadar tüm mahallelerde suyun normale döneceği ifade edildi.