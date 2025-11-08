Dilovası'nda Parfüm Dolum Tesisinde Yangın: 6 İşçinin İçeride Olduğu İddia Edildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangın söndürülürken, içeride çalışanların olduğu bilgisine ulaşıldı.

Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve alevler iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı.

Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler yangını söndürdü ancak içerde işçilerin olduğu bilgisinin elde edildiği belirtildi.

İddiaya göre 6 işçi içeride bulunduğu ifade edildi.

Görgü Tanığının İfadesi

Mehmet Düzgüner adlı mahalle sakini, olayın ilk anında yanan bir işçiyi hortumla söndürdüğünü anlatarak şunları söyledi: "Patlama oldu, dışarı çıktığımda birinin yandığını gördüm. Bahçedeki hotumla adamı söndürdüm. İçerden sesler geldi ancak ateşten içeri giremedim. İçerde 4-5 kişi olduğunu söylüyorlar. İçerde bağırma sesleri geliyordu ancak içeri giremedim".

