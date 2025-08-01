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Din Görevlisinden Kahramanlık: Camide Düşen Çocuğu Yakaladı

Çorum'da din görevlisi Mustafa Uysal, camide düşen bir çocuğu havada yakaladı. O anlar güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:06
Din Görevlisinden Kahramanlık: Camide Düşen Çocuğu Yakaladı

Camideki Olayı Anbean Kaydetti

Çorum’un Gülabibey Mahallesi’ndeki Kışla Camisi’nde meydana gelen olay, din görevlisi Mustafa Uysal'ın kahramanlığını gözler önüne serdi. Uysal, müezzinlik mahfilinde namaz kıldığı esnada, arkadaşının çocuğunun düştüğünü fark etti.

Refleksle Müdahale Etti

Namazı aniden bırakan Uysal, düşmekte olan çocuğu havadayken bacağından yakalayarak yaralanmasını önledi. Olay anı, caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Namazı Sonrasında Tekrar Kıldı

Düşen çocuğu güvenli bir yere götüren Uysal, ardından namazına kaldığı yerden devam etti. Uysal, AA muhabirine verdiği demeçte, “Çocuğu bir anlık refleksle Rabb'imizin yardımı ile kurtarmış olduk.” ifadelerini kullandı.

İbadet ve Can Kurtarma Arasındaki Denge

Uysal, ibadet ile can kurtarma arasındaki tartışmalara da değinerek, “Bir kişi zarara uğrayacaksa o esnada namazı bozup müdahale etmek, o kişiyi kurtarmak lazım.” dedi. Bu olay, din görevlisinin duyarlılığını ve insan hayatının değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çorum'da din görevlisinin müezzinlik mahfilinden düşen çocuğun görevli imam Mustafa Uysal...

Çorum'da din görevlisinin müezzinlik mahfilinden düşen çocuğun görevli imam Mustafa Uysal tarafından havada yakalaması, caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Uysal, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Çorum'da din görevlisinin müezzinlik mahfilinden düşen çocuğun görevli imam Mustafa Uysal...

Çorum'da din görevlisinin müezzinlik mahfilinden düşen çocuğun görevli imam Mustafa Uysal tarafından havada yakalaması, caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Uysal, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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