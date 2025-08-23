Direniş Grupları: İsrail'in Abluka Politikası Gazze'de 2 Milyon Kişiyi Kıtlığa Sürükledi

Filistinli direniş grupları, İsrail'in süregelen abluka ve sistematik aç bırakma politikalarının sonucu olarak iki milyondan fazla Filistinlinin Gazze kentinde başlayan kıtlıktan etkilendiğini açıkladı.

Direniş gruplarının ortak açıklaması

Ortak yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 'Gazze kentindeki kıtlık' raporuna dikkat çekildi. Açıklamada, 'İşgalci İsrail’in aylar süren abluka ve sistematik aç bırakma politikaları sonucu iki milyondan fazla Filistinli kıtlıktan etkilendi.' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada uluslararası toplum ve özellikle Cenevre Sözleşmeleri’ne taraf ülkelere, Gazze'de yaşanan insani krize acilen müdahale etme çağrısı yapıldı. Ayrıca Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması ve güvenli koridorlar açılması istendi. Direniş grupları, 'Arap ve İslam ülkeleri yalnızca kınama açıklamalarıyla yetinmesin. Somut adımlar atarak abluka ve kıtlığı kırması gerekiyor.' mesajını yineledi.

Metinde bölge halklarına ve özgür dünyaya yapılan çağrıda, 'Gazze savaşı sadece Filistinlilerin değil, Filistin toprakları dahil, tüm bölgeyi kapsayan Siyonist tehdide karşı herkesin savaşıdır.' denildi.

IPC raporu

BM destekli gözlem kuruluşu IPC tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlığın (IPC'nin 5. seviyesi, felaket) makul kanıtlarla doğrulandığı belirtildi. Raporda ayrıca '22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya.' tespiti yer aldı.

Gazze 'açlıktan' ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereç ve hijyen malzemesinin bulunmadığı geniş çaplı bir insani felaket yaşıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in 'açlığı ve susuzluğu silah olarak' kullandığını belirtiyor.

Siviller hedef alınırken sivil altyapı ağır şekilde tahrip edildi; Gazze'nin yüzde 88'i yıkılmış durumda. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan bölgede, saldırılar ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, birçok kişinin defalarca yerinden edildiği bildiriliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık eğitim kurumlarında yaşamaya çalışıyor; hijyen eksikliği nedeniyle bulaşıcı hastalıklar yayılıyor. İsrail ordusunun günlük saldırıları, yerinden edilenlerin barındığı çadırları ve sivil noktaları da hedef alıyor.