Bist 100
9.814,19 0%

Dışarı çıkanlar geri dönecek! O illerde kar kış kıyamet başlıyor

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Sağanak yağışlar kapıda. İşte uyarılan şehirler...

Yayın Tarihi: 09.04.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 22:46
Dışarı çıkanlar geri dönecek! O illerde kar kış kıyamet başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, önümüzdeki günlerde ülkemizin birçok bölgesinde şiddetli yağışlar bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda etkili olması beklenen yağışlar, hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek.

Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Mardin, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde, aşırı yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklarla karşılaşılabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor.

MGM'nin yayınladığı hava durumu raporuna göre, bugün için ülkemizin genelinin parçalı bulutlu, ancak İç Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

sağanak yağış uyarısı

Özellikle bayramın ilk günlerinde, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimlerinde şiddetli yağışların etkili olması bekleniyor. Bu durum, ulaşımda aksamalara neden olabileceği gibi, vatandaşların da güvenliklerini sağlamaları için tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Sıcaklıkların da bayram boyunca düşmesi ve soğuk havanın etkisini artırması bekleniyor. Ancak, bayramdan sonra sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların bu yağışlı ve soğuk günlerde dikkatli olmaları, ani sel, su baskını, yıldırım gibi risklere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 11.900 TL ek ödeme piyangosu çıktı! O tarihlerde hesabına bakan şenlenecek

Emeklilere 11.900 TL ek ödeme piyangosu çıktı! O tarihlerde hesabına bakan şenlenecek

EYT'yi kaçıranlara ikinci EYT piyangosu! Yeni şartlar 1999-2008 arasını bayram ettirecek

EYT'yi kaçıranlara ikinci EYT piyangosu! Yeni şartlar 1999-2008 arasını bayram ettirecek

TOKİ Nisan ayında herkesi ev sahibi yapacak! O illerde hiç evi olmayana müjde!

TOKİ Nisan ayında herkesi ev sahibi yapacak! O illerde hiç evi olmayana müjde!

Altın almak için son fırsat! Uzman isim 3000 TL'yi göreceği tarihi verdi!

Altın almak için son fırsat! Uzman isim 3000 TL'yi göreceği tarihi verdi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
3
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
4
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
5
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
6
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

Cumhurbaşkanı jestiyle emeklilere 8000 TL nakit ödeme! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor

Dışarı çıkanlar geri dönecek! O illerde kar kış kıyamet başlıyor

TOKİ Nisan ayında herkesi ev sahibi yapacak! O illerde hiç evi olmayana müjde!

Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler

EYT'yi kaçıranlara ikinci EYT piyangosu! Yeni şartlar 1999-2008 arasını bayram ettirecek

Milyonlarca kişiye 1.250 TL ulaşım yardımı! Almak için tek şart isteniyor

50 yaş üzeri emekliye promosyon müjdesi! 18.000 TL+ 25.000 TL ek ödeniyor

Mutfak tüpüne dev indirim! Bayram ayarı verildi: 120 TL düşüyor

Ziraat Bankası da akıma ayak uydurdu! Bayrama 1 kala 10 bin lira ödüyor

Altın almak için son fırsat! Uzman isim 3000 TL'yi göreceği tarihi verdi!

Yapı Kredi Bankası personel alımını başlattı! Masa başı çalışmak isteyenlere başvurular açıldı

Emeklilere 11.900 TL ek ödeme piyangosu çıktı! O tarihlerde hesabına bakan şenlenecek