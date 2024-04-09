Dışarı çıkanlar geri dönecek! O illerde kar kış kıyamet başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, önümüzdeki günlerde ülkemizin birçok bölgesinde şiddetli yağışlar bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda etkili olması beklenen yağışlar, hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek.

Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Mardin, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde, aşırı yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklarla karşılaşılabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor.

MGM'nin yayınladığı hava durumu raporuna göre, bugün için ülkemizin genelinin parçalı bulutlu, ancak İç Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.





Özellikle bayramın ilk günlerinde, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimlerinde şiddetli yağışların etkili olması bekleniyor. Bu durum, ulaşımda aksamalara neden olabileceği gibi, vatandaşların da güvenliklerini sağlamaları için tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Sıcaklıkların da bayram boyunca düşmesi ve soğuk havanın etkisini artırması bekleniyor. Ancak, bayramdan sonra sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların bu yağışlı ve soğuk günlerde dikkatli olmaları, ani sel, su baskını, yıldırım gibi risklere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtiyor.