Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo ile Kıbrıs Konusunu Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'yi ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, mart ayında İsviçre'de yapılması planlanan Kıbrıs konulu gayriresmi toplantının hazırlıkları ve çeşitli bölgesel ile uluslararası konular ele alındı.

Bakanlığın X sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı bilgilere göre, DiCarlo ve Bozay, görüşmelerinde Kıbrıs meselesinin çözümünde dikkate değer bir adım atarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki "devletli çözüm vizyonuna" tam destek verdiklerini belirttiler. Tatar, Cenevre'de düzenlenen gayriresmi 5+BM toplantısında federasyon modelinden desteğini çektiğini açıklamıştı.

Görüşmeler sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın 77, 78 ve 79. BM Genel Kurulları'ndaki KKTC'nin tanınması çağrısına da atıfta bulunuldu. Ocak 2024'te eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuelların BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusundaki temsilcisi olarak atanmasına dair bilgilendirme yapıldı.

Holguin'in görevi, Kıbrıs Türk tarafıyla iş birliği içinde yeni resmi çözüm müzakereleri için ortak zemin arayışını içeriyor. Ancak, yetkililer, bu sürecin başlangıcının "yeni bir müzakere süreci" veya "geçmiş müzakerelerin devamı" ile alakalı olmadığını vurguladı.

DiCarlo'nun görüşmeler kapsamında 10 Şubat'ta Kıbrıs’a, ardından 12 Şubat'ta Yunanistan’a geçerek Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldiği ve son olarak 13 Şubat'da Türkiye’ye günübirlik ziyaret ettiği belirtildi. Görüşmede, Bozay, Kıbrıs meselesinde iki devletli çözüm vizyonuna dair DiCarlo’ya bilgi vererek Mart ayındaki toplantıya yapıcı katkılar sağlamak üzere hazırlıklara devam ettiklerini aktardı.