Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci Irak'ta Enerji ve İşbirliği Temasları Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci'nin Irak Temasları

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Irak'ın başkenti Bağdat'ta önemli temaslarda bulundu. Bakanlık, Ekinci'nin Bağdat'taki görüşmelerini X sosyal medya hesabından paylaştı.

Enerji İşbirliği Görüşmeleri

Ekinci, Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fazıl ile bir araya gelerek, Türkiye ile Irak arasında enerji alanında işbirliği imkanlarını ele aldı. Bu görüşme, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Türk Şirketler ile Toplantı

Ayrıca, Ekinci, Irak'ta enerji alanında faaliyet gösteren Türk ve uluslararası şirketlerin temsilcileri ile Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde bir araya gelerek iş fırsatlarını değerlendirdi.

İkili İlişkiler Üzerine Görüşmeler

Bakan Yardımcısı Ekinci, Irak Dışişleri Kıdemli Bakan Yardımcısı Muhammed Hüseyin Bahr-ul Ulum ile de görüştü. Bu görüşmede, Irak ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler üzerinde önemli temaslar sağlandı.

Kalkınma Projeleri ve Bağlantısallık

Son olarak, Ekinci, Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Ali Temim ile bir araya gelerek, Kalkınma Yolu başta olmak üzere bağlantısallık projelerini ele aldı. Bu toplantılar, bölgedeki ekonomik kalkınma ve işbirliğinin güçlendirilmesi açısından kritik öneme sahip.