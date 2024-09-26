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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, BM Genel Kurulu Marjında Önemli Toplantılara Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, BM 79. Genel Kurulu'nda önemli konuları ele aldı ve çağrılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 08:29
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, BM Genel Kurulu Marjında Önemli Toplantılara Katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz New York'ta Önemli Toplantılarda Konuştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında bir dizi önemli toplantı gerçekleştirdi. Bakanlığın sosyal medya platformu üzerinden duyurulan bilgilere göre, Yılmaz, çeşitli konularda önemli mesajlar verdi.

Rohingya Müslümanları İçin Ortak Adımlar

Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Rohingya Müslümanları Temas Grubu Toplantısı'nda söz aldı. Bu toplantıda, Rohingya Müslümanları üzerine İslam ülkelerinin atabileceği ortak adımlar tartışıldı.

Gazze İçin Çözüm Çağrısı

İİT Filistin Temas Grubu Toplantısı'nda da konuşan Yılmaz, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, rehine ve tutukluların takası ile İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesini talep etti.

Keşmir'nin Önemi ve NATO Etkinliği

Yılmaz ayrıca, İİT Cammu-Keşmir Temas Grubu Toplantısı'na katılarak, Keşmir'in bölgesel istikrar açısından taşıdığı önemi dile getirdi. Bunun yanı sıra, Kuveyt'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO'nun İstanbul İşbirliği Girişimi'nin 20. yıl dönümü kutlamalarında, İstanbul İşbirliği Girişimi'nin NATO ve ortakları arasındaki işbirliğini güçlendirme konusundaki rolü değerlendirildi.

İslam Karşıtlığı ile Mücadele Başlığı

Yılmaz, ayrıca İİT Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu Toplantısı'nda İslam karşıtlığı ile mücadelede İİT ülkelerinin birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

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