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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Suudi Mevkidaşı ile Gazze'deki Durumu Görüştü

Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile Cidde'de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 23:01
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Suudi Mevkidaşı ile Gazze'deki Durumu Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Suudi Arabistanlı Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid El Hurayci ile Cidde'de önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu buluşma, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı çerçevesinde yapıldı.

Görüşmede Ele Alınan Konular

Görüşmenin gündeminde, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü kıyım ve genel olarak bölgedeki gelişmeler yer aldı. İki taraf, bu kritik konularda işbirliği ve ortak çözüm yolları üzerinde durdu.

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