Dışişleri Bakanı Fidan, AB Üyesi Marta Kos ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) sırasında gerçekleşti.

Toplantıda Bakan Fidan, AB'ye üyeliğin liyakat temelli olması gerektiğini vurguladı ve Türkiye'nin adaylığının kimlik tartışmalarına kurban edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye-AB ilişkilerinin somut adımlar içeren bir gündem çerçevesinde ilerlemesinin önemine dikkat çeken Fidan, Türkiye’nin üyesi olduğu AB'nin bölgede daha etkin bir güç olabileceğini ifade etti.