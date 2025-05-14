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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ve Suriye Mevkidaşlarıyla Kritik Görüşme Yapacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve Suriye mevkidaşlarıyla önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Türkiye'nin rolü öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 15:58
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ve Suriye Mevkidaşlarıyla Kritik Görüşme Yapacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelerek önemli bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Bu buluşma, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yapılacak.

Görüşmenin Önemi

Fidan, bu toplantının Türkiye için kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, NATO liderler zirvesinin hazırlıklarının ele alınacağını belirtti. Toplantıda, ABD'nin külfet paylaşımındaki oranların belirlenmesi konusunun da gündemde olacağını vurguladı.

Transatlantik Güvenliği ve Gazze'deki Durum

Fidan, gazze'deki savaş ve soykırım gibi konuların da masada olacağını açıklarken, Türkiye'nin bölgede kalıcı barış sağlama amacı doğrultusunda aktif rol oynamaya devam ettiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna Müzakereleri

İstanbul'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna barış müzakereleri hakkında da bilgi veren Fidan, yoğun bir diplomasi trafiği yaşandığını ve tarafların görüşmelere hazırlandığını aktardı. Fidan,'Ateşkesin bir an önce sağlanması ve sistemli barış müzakerelerine geçilmesi' üzerinde durdu.

ABD'nin Suriye Yaptırımları ve Türkiye'nin Rolü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığını hatırlatan Fidan, Türkiye'nin bölgedeki rolünün önemini vurgulayarak, 'Suriye halkının geri dönüşünü sağlamak ve ekonomiyi canlandırmak için yaptırımların kaldırılması şart' dedi. Ayrıca, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü toplantısının olumlu geçtiğini ve tarihi bir görüşme olduğunu söyledi.

Sonuç

Fidan, yarınki görüşmelerin ardından, Türkiye'nin öncülüğünde bölgede sağlanacak barışın istikrarına katkı sağlamayı umduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı'nın, müzakere sürecinde Türkiye'nin güvenilir bir aktör olduğunu yinelemesi önem taşıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi, TRT Haber'e mülakat verdi. Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yarın NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan sonra bir araya geleceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi, TRT Haber'e mülakat verdi. Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yarın NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan sonra bir araya geleceklerini açıkladı.

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