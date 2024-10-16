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Dışişleri Bakanı Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile Görüştü

Bakan Hakan Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı Ankara'da kabul etti.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 19:17
Dışişleri Bakanı Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Önemli Ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı Ankara'da ağırladı. Bu görüşme, iki taraf arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından büyük bir öneme sahip.

Görüşmenin Detayları

Bakanlık, bu önemli görüşmenin ayrıntılarını X sosyal medya platformu üzerinden duyurdu. Türkiye ile Arap Birliği arasındaki iş birliği konularının ele alındığı bu toplantıda, bölgesel gelişmeler de masaya yatırıldı.

Bu buluşma, iki liderin ortak çıkarları doğrultusunda atılacak adımların belirlenmesine yardımcı olacak gibi görünüyor.

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